سيول عارمة تُغرق أفغانستان| فيديو

مولى الدين يراقب من بعيد ويحدق في منزله الذي أغرقه سيلٌ عارمٌ، ما أدى إلى مقتل عددٍ كبيرٍ من أقاربه، ويقول: استيقظت من النوم فجأة على أصوات النساء والأطفال، واستطعت إغاثة ستة منهم، اما الباقون فلم أستطع إغاثتهم، فدخلت عليهم المياه إلى غرفهم وماتوا جميعًا.

سيول أفغانستان

ويقلب سيف الله في صور أطفاله الثلاثة عبر شاشة هاتفه، فقد وارى جثمانهم ، وهو ينظر سماع صوت ابنته البالغة من العمر ثلاث سنوات الآن، والعالقة تحت أوحالٍ يبلغ قطر سمكها مترين.

ويقول سيف الله: دخل السيل منزلنا في تمام الساعة الثانية ليلًا ، وكنا جميعًا نيام ، ولم يتم إشعارُنا بقدم السيل مسبقا ، باغتنا السيل ولم تكن لدينا فرصة إغاثة وأحاطت بنا المياه من جميع الأطراف.

لقي 20 شخصًا على الأقل حتفهم في سيول بوسط أفغانستان خلال الثماني والأربعين ساعة الماضية، بعدما دمرت أمطار غزيرة آلاف المنازل وألحقت أضرارا بالأراضي الزراعية.

وتعاني البلاد من كوارث طبيعية هذا العام بينها الجفاف وزلزال هائل أودى بحياة أكثر من ألف شخص في يونيو.

وقال محمد نسيم حقاني المتحدث باسم هيئة إدارة الكوارث في أفغانستان: “20 قتيلًا و35 مصابًا جراء السيول في إقليم لوجار”.

وتشير تقارير غير رسمية إلى أن عدد الضحايا أعلى من ذلك بكثير، وتكافح حكومة طالبان، التي سيطرت على حكم البلاد في أغسطس الماضي، للتعامل مع الكوارث وطالبت بمساعدات.

وقال المتحدث باسم حكومة طالبان، ذبيح الله مجاهد، في رسالة مصورة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، “نطالب المجتمع الدولي، لا سيما الدول الإسلامية والمنظمات الإنسانية، بمساعدة الضحايا بشكل عاجل”.

وتقدم وكالات إنسانية عالمية مساعدات منذ شهور، لكنها تحذر من أنها بحاجة إلى مزيد من التمويل لتجنب حدوث كارثة إنسانية إذ أصبح الآلاف بلا مأوى ولا يمكنهم الحصول على سكن أو مياه شرب نظيفة.

جاء ذلك خلال تقرير تليفزيوني مذاع عبر قناة العربية.

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