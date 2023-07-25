محافظ الشرقية يتفقد أعمال التطوير الجارية بشوارع الزقازيق

ويُشدد على تكثيف أعمال النظافة..

أجرى الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، جولة تفقدية بشوارع مدينة الزقازيق سيرًا على الأقدام لمتابعه أعمال النظافة والتأكد من رفع تراكمات القمامة من الشوارع والميادين الرئيسية لخلق الجو البيئي الصحي للمواطنين، وكذلك الوقوف على أعمال الرصف والتطوير الجارية بشوارع المدينة لسرعة الانتهاء منها ودخولها الخدمة طبقًا للجدول الزمني المحدد لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

وبدأ المحافظ جولته بتفقد أعمال التطوير الجارية بامتداد شارع المشير أحمد إسماعيل (الأمن الغذائي)، وذلك بعد أن تم الانتهاء من إزالة الجزيرة الوسطى ونقل محولات الكهرباء وكبائن التليفونات ورفع البالوعات ووضع طبقات الأساس، مشددًا على سرعة الانتهاء من تنفيذ الأعمال وإلزام الشركة المنفذة بالجدول الزمني المحدد.

التقى محافظ الشرقية بعدد من المواطنين وتعرف على آرائهم نحو أعمال التطوير الجارية بشوارع المدينة، واستمع لمشكلاتهم موجهًا رئيس مركز الزقازيق بفحصها وحلها في إطار الإمكانات المتاحة، مؤكدًا أن التواصل مع المواطنين وحل مشاكلهم أحد معايير تقييم أداء رؤساء المراكز والمدن والأحياء وقال كلنا نعمل من أجل وصالح المواطن.

وتوجه المحافظ لتفقد أعمال التطوير الجارية بميدان عرابي والتي تشمل إقامة جدارية خلف تمثال عرابي بطول 20 مترًا وارتفاع 2.25 م وإجراء أعمال الصيانة اللازمة للتمثال بما لا يخل بالشكل الجمالي، مع الالتزام بمراعاة اضفاء لمسة جمالية وحضارية على الميدان لتتلائم مع حجم الأعمال الجارية بنفق عرابي، تماشيًا مع خطة التطوير والتجميل التي تشهدها مدينة الزقازيق.

وأصدر محافظ الشرقية تعليماته لرئيس مركز ومدينة الزقازيق، بالتنسيق مع رئيسي حيي أول وثان، باستمرار تكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات من الشوارع والميادين الرئيسية وإجراء أعمال الصيانة اللازمة لأعمدة الإنارة وإلزام أصحاب المحال التجارية بمواعيد الغلق المحددة واتخاذ ما يلزم قانونًا حيال المخالفين وذلك لإعادة الانضباط للشارع.

وأكد محافظ الشرقية أنه سيواصل جولاته المفاجئة ليلًا ونهارًا لمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة لمتابعة تنفيذ تعليماته الصادرة بالاهتمام بتكثيف حملات النظافة وأعمال التجميل ورفع الإشغالات وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، مؤكدًا أن المحافظة جادة في تنفيذ خطة التطوير والتجميل بمختلف مراكز ومدن المحافظة وتسعى لفتح محاور مرورية جديدة تسهم في فك الاختناقات المرورية داخل المدن وتعمل على تخفيف حدة الزحام بها وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

ورافق المحافظ في الجولة المحاسب علي الصناديلي، رئيس مركز الزقازيق، ورضا بكري، رئيس حي أول، وشعبان أبو الفتوح، رئيس حي ثان.