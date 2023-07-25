تقسيمة قوية في مران الزمالك اليوم استعدادًا لمباراة الاتحاد المنستيري

خاض لاعبو الزمالك تقسيمه فنية بطول الملعب خلال المران الصباحي الذي انعقد يوم الثلاثاء وأقيم على ملعب عكاظ التدريبي استعدادًا للقاء الاتحاد المنستيري التونسي المقبل في البطولة العربية.

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انتظم خلال التقسيمة الفنية جميع لاعبى القلعة البيضاء بما فيهم حراس المرمى محمد عواد ومحمد صبحي.

كانت التقسيمة شهدت حالة من الحماس الشديد والمنافسة القوية بين فريقي محمود عبدالرازق "شيكابالا" وأحمد سيد "زيزو " خلال المران الصباحى استعدادًا للبطولة العربية.

وكان المران تحت أنظار أوسوريو المدير الفني للفريق، و التقسيمة من خارج الخطوط وحرص على توجيه تعليماته لبعض لاعبي الفريقين.

يستعد الزمالك لمواجهة الاتحاد المنستيري مساء الجمعة المقبلة في أولى مباريات الفارس الأبيض في البطولة العربية.

موعد مباراة الزمالك والاتحاد المنستيري في البطولة العربية:

تنطلق مباراة الزمالك والاتحاد المنستيرى في تمام الساعة 6 مساءً بتوقيت القاهرة و6 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، و7 مساءً بتوقيت الإمارات.