عاجل
موعد انتهاء قطع الكهرباء في مصر عاجل.. زلزال قوي يضرب رفح "القمة" و"إيليت" .. بنك مصر يطلق منتجات وشهادات دولارية جديدة
الثلاثاء 25 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

سقط من القطار.. تفاصيل مصرع شاب أمام مزلقان كوبري الجبانة بقنا

ارشيفية
ارشيفية

شهد مركز دشنا بمحافظة قنا، اليوم الثلاثاء، سقوط شاب من قطار مصرع شاب، أمام مزلقان كوبري الجبانة بناحية الصعايدة.

تفاصيل الحادث تعود عندما تلقي مدير أمن قنا إخطارًا من مرفق إسعاف قنا برئاسة الدكتور حسن إبراهيم مدير المرفق يفيد بورود بلاغ بسقوط شاب من قطار أمام مزلقان كوبري الجبانة بناحية الصعايدة بمركز دشنا، وعلى الفور تم الدفع بسيارة إسعاف إلى موقع الحادث.

وتبين من الفحص مصرع هشام جلال محمد، يبلغ من العمر 21 عامًا، إثر سقوطه من قطار أمام مزلقان كوبري الجبانة بناحية الصعايدة بمركز دشنا، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى دشنا المركزي تحت تصرف الجهات المختصة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لاستكمال التحقيقات والتي كلفت إدارة البحث الجنائي بتكثيف الجهود لكشف ملابسات الواقعة.

مصرع طالب صدمه قطار 

وفي وقت سابق، لقي طالب مصرعه، بعدما صدمه قطار أثناء مروره بمزلقان غير شرعي بمركز دشنا، شمالي محافظة قنا، وعلى الفور تم الدفع بسيارة إسعاف إلى موقع الحادث ونقل الجثة إلى مشرحة مستشفى دشنا المركزي بقرية فاو تحت تصرف الجهات المختصة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لاستكمال التحقيقات والتي كلفت إدارة البحث الجنائي بتكثيف الجهود لكشف ملابسات الواقعة.

الجريدة الورقية