سقط من القطار.. تفاصيل مصرع شاب أمام مزلقان كوبري الجبانة بقنا

شهد مركز دشنا بمحافظة قنا، اليوم الثلاثاء، سقوط شاب من قطار مصرع شاب، أمام مزلقان كوبري الجبانة بناحية الصعايدة.

تفاصيل الحادث تعود عندما تلقي مدير أمن قنا إخطارًا من مرفق إسعاف قنا برئاسة الدكتور حسن إبراهيم مدير المرفق يفيد بورود بلاغ بسقوط شاب من قطار أمام مزلقان كوبري الجبانة بناحية الصعايدة بمركز دشنا، وعلى الفور تم الدفع بسيارة إسعاف إلى موقع الحادث.

وتبين من الفحص مصرع هشام جلال محمد، يبلغ من العمر 21 عامًا، إثر سقوطه من قطار أمام مزلقان كوبري الجبانة بناحية الصعايدة بمركز دشنا، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى دشنا المركزي تحت تصرف الجهات المختصة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لاستكمال التحقيقات والتي كلفت إدارة البحث الجنائي بتكثيف الجهود لكشف ملابسات الواقعة.

مصرع طالب صدمه قطار

وفي وقت سابق، لقي طالب مصرعه، بعدما صدمه قطار أثناء مروره بمزلقان غير شرعي بمركز دشنا، شمالي محافظة قنا، وعلى الفور تم الدفع بسيارة إسعاف إلى موقع الحادث ونقل الجثة إلى مشرحة مستشفى دشنا المركزي بقرية فاو تحت تصرف الجهات المختصة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لاستكمال التحقيقات والتي كلفت إدارة البحث الجنائي بتكثيف الجهود لكشف ملابسات الواقعة.