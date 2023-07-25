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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

بشرى سارة لعشاق الزمالك قبل لقاء الاتحاد المنستيري بالبطولة العربية

لاعبي الزمالك في
لاعبي الزمالك في المران

شارك عمرو السيسي لاعب وسط فريق الزمالك في مران اليوم الثلاثاء بصورة طبيعية استعدادا لمباراة الاتحاد المنستيري المقبلة في الجولة الأولى في دور المجموعات بالبطولة العربية. 

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وأدي السيسى لاعب وسط القلعة البيضاء  في الفقرة البدنية  التى وضعها  الكولومبي أوسوريو، كما انتظم في تدريبات الكرة و التقسيمة  الفنية بشكل طبيعي لتتأكد جاهزيته من الناحية الطبية للمباريات المقبلة.

 

ويلتقي الفارس الأبيض نظيره الاتحاد  المنستيري التونسي  في اول جولات دور المجموعات .

 

تسعى لاعبي الزمالك مصالحة  جماهير القلعة البيضاء  بالتتويج  البطولة العربية التى تقام في السعودية .

 

موعد الزمالك والاتحاد المنستيري

 

من المقرر أن تبدأ  مباراة الزمالك والاتحاد المنستيري مساء الجمعة القادمة الموافق ٢٨ من شهر يوليو 2023 في تمام الساعة  ٦ مساء بتوقيت القاهرة، و ٦ مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية،  والسابعة مساء بتوقيت الإمارات.

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