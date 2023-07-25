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الثلاثاء 25 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

غرق عامل أثناء استحمامه في ترعة بجرجا

بوابة الوفد الإلكترونية

تمكنت قوات الإنقاذ النهري من إنتشال جثمان عامل في بداية العقد الثالث من العمر يقيم بناحية كوم اشكيلو دائرة مركز جرجا جنوب محافظة سوهاج غرق أثناء قيامه بالاستحمام في ترعة بذات الناحية لعدم إجادته السباحة وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى جرجا العام وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى مدير أمن سوهاج إخطارًا من نائبه للجنوب يفيد تلقي مركز شرطة جرجا بلاغًا بغرق غرق شخص داخل ترعة بناحية كوم اشكيلو / دائرة المركز .

إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وقوات الإنقاذ النهري لمكان الواقعة وبالفحص وتبين غرق "أيمن . ع . ع" 22 سنة عامل - ويقيم بذات الناحية وتم إنتشال الجثة ونقلها لمشرحة مستشفى جرجا العام 

وبسؤال والده "علي . ع . أ" 67 سنة مزارع ويقيم بذات الناحية قرر بأنه أثناء قيام نجله المذكور بالإستحمام بالترعه ولعدم إجادته السباحه غرق بها.

بتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق ولا توجد شبهة جنائية وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك .

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .

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