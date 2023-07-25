من هي السيدة زينب الطاهرة؟

السيدة زينب الطاهرة بنت الإمام علي بن أبي طالب ولدت بالمدينة المنوّرة في الخامس من جمادى الأوّل عام 5 هـ . النسب الشريف :جدها سيدنا محمد سيد الخلق وحبيب الحق سيد اﻷولين والآخرين وإمام المرسلين وقائد الغر المحجلين وشفيع المذنبين .

وجدتها: السيدة خديجة بنت خويلد أولى أمهات المؤمنين أول من أسلم من النساء والتى نزل جبريل على رسول الله يقرئ خديجة من ربها السلام وهى الكاملة بشهادة الحبيب النبي . أمّها سيّدة نساء العالمين السيدة الكاملة فاطمة البتول، بنت سيد الخلق بضعة سيدنا الرسول سيدة نساء العالمين ﷺ.

أبوها: سيف الله الغالب امير البيان سيدنا عليُّ بن أبي طالب كرم الله وجهه. أخواها الشقيقان: الإمامان السبطان السيدان الإمام أبي محمد الحسن، والإمام أبي عبد الله الحسين سيد الشهداء والشهداء أحياء فهما سيد الاحياء وسيدا شباب أهل الجنة . أخوالها القاسم وعبدالله وابراهيم أولاد النبي .خالاتها زينب ورقية وأم كثلوم بنات سيدنا النبي . عمها جعفر بن أبى طالب الذى يطير بجناحيه فى الجنة .عمتها أم هانئ بنت أبى طالب .

زواجها: تزوجت بابن عمها عبد الله بن جعفر (الطيَّار) بن أبي طالب، وكان عبد الله هذا فارسًا شهمًا نبيلًا كريمًا، من مشاهير صدر الإسلام وأسخياء زمانه، اشتهر بأنه (قطب السخاء)، وهو أول طفل ولد أثناء الهجرة الأولى بأرض الحبشة، وهو يكبُر (زينب) بخمس سنوات؛ أي إنه عاصر إشراق النبوة عشر سنوات، ومنه أنجبت ذكورًا وإناثًا، ملئوا الدنيا نورًا وفضلًا، وأبناؤها : جعفر، وعلي، وعون الكبير، ثم أم كلثوم، وأم عبد الله .

صفاتها : اتّصفت بمحاسن كثيرة ، وأوصاف جليلة ، وخصال حميدة ، وشيم سعيدة ، ومفاخر بارزة ، وفضائل طاهرة . ورثت الفصاحة والبلاغة والصبر من أبيها أمير المؤمنين عليه السلام والعصمة الطاهرة عن أمها فاطمة عليها السلام، وكانت ذا فطنة وذكاء خارقين , اشتهرت زينب بجمال الخِلقة والخُلُقِ، اشتهارها بالإقدام والبلاغة، وبالكرم وحسن المَشُورَةِ، والعلاقة بالله، وكثيرًا ما كان يرجع إليها أبوها وإخوتها في الرأي، ويأخذون بمشورتها؛ لبُعْدِ نظرها وقوة إدراكها. عُرفت زينب بكثرة التهجّد ، شأنها في ذلك شأن جدّها الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) .

وصفها : زينب هي النجم اللامع، والنور الطالع، والحق الساطع، طويلة القامة حسنة الهيئة عالية المقام كانت في وقارها وعظمة شخصيتها كجدتها خديجة عليها السلام وفي حيائها وعفتها كأمها الزهراء عليها السلام وفي بلاغتها وفصاحتها كأبيها علي عليه السلام وفي حلمها وصبرها كأخيها الحسن عليه السلام وفي شجاعتها ورباطة جأشها كأخيها الحسين عليه السلام. وقد حازت من الصفات الحميدة ما لم يَحُزْها بعد أمّها أحد، حتّى حقّ أن يُقال: هي الصدّيقة الصغرى، هي في الحجاب والعفاف فريدة، لم يَرَ شخصَها أحدٌ من الرجال في زمان أبيها وأخوَيها وهي في الصبر والثبات وقوّة الإيمان والتقوى وحيدة، وهي في الفصاحة والبلاغة كأنّها تُفرِغ عن لسان أبيها أمير المؤمنين . ألقاب السيدة زينب : انتشرت وتعددت ألقاب السيدة زينب، رضي الله عنها وأرضاها فهي صاحبة المقام الطاهر بقلب القاهرة.. قبلة العارفين.. رجاء المدد.. والقبس من نور بيت آل النبي، نفحات مباركة تعطر مقامها الطاهر المطهر فهي السيدة العالمة غير المعلمة، والفاضلة، والكاملة، أم هاشم ، صاحبة الشورى ، عقيلة بني هاشم ،الطاهرة ، أم العزائم ، أم العواجز ، رئيسة الديوان . وفاتها: ولما حان الأجل الموعود للقاء رب الملك والملكوت، أسلمت روحها الطاهرة يوم الخامس عشر من شهر رجب سنة اثنان وستون للهجرة وعمرها سبع وخمسون سنة .



