طريقة عمل براونيز الشوكولاتة لمرضى السكري

براونيز الشوكولاتة لمرضى السكري تعتبر من أطيب وصفات الحلويات التي يمكن صنعها بطريقة سهلة وسريعة، وهي من الحلويات الصحية والمناسبة لمرضى السكري، لذلك نقدم لكم طريقة تحضير البراونيز اللذيذ مع صوص الشوكولاتة الخفيف اللايت.

براونيز الشوكولاتة لمرضى السكري

مقادير براونيز الشوكولاتة لمرضى السكري

- الشوفان : كوب ونصف

- السكر الأسمر : ثلاث أرباع الكوب

- بذور الكتان : ثلاث أرباع الكوب

- دقيق : نصف كوب (أسمر)

- بيكنج بودر : ملعقة صغيرة

- القرفة : نصف ملعقة صغيرة (مطحونة)

- الموز : 1 حبة (مهروس)

- ملح : ربع ملعقة صغيرة

- حليب : ربع كوب (حليب الأرز)

- البيض : 1 حبة

- الفانيليا : ملعقة صغيرة

- الشوكولاتة : حسب الحاجة (لايت)

براونيز الشوكولاتة لمرضى السكري

طريقة التحضير

في وعاء عميق، ضعي الشوفان، وبذور الكتان، والسكر الأسمر، والطحين، والبيكنج باودر، والملح، والقرفة المطحونة.

أضيفي للمكونات السابقة، الحليب، والفانيليا، والبيض، والموز المهروس، واخلطي المكونات جيداً.

حمّي الفرن على حرارة 180 درجة مئوية لمدة 10 دقائق.

بطني صينية فرن بالزبدة والزيت، واسكبي مزيج البراونيز في الصينية.

اخبزي صينية البراونيز في الفرن لمدة 20-25 دقيقة.

أخرجي البراونيز من الفرن واتركيه حتى يبرد قليلاً لمدة 5 دقائق، ثم قطعيه وقدميه مع صوص الشوكولاتة اللايت.