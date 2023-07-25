مطعم يوناني بشرم الشيخ ودهب في اطار زيادة الجذب السياحي

أعلن رئيس النادي اليوناني عن رغبته إقامة مطعم النادي اليوناني بمدينتى دهب و شرم الشيخ في اطار دعم وتنشيط السياحة اليونانية بالمدينتين، ولاقى هذا الإعلان استحسان المحافظ والسفير اليوناني، وترحيب رجل الاعمال "توني كازا مياس" باقامة المطعم اليوناني بمنطقة دهب سكوير مؤكدا علي تقديم كافة التسهيلات اللازمة حرصا منه علي دعم تنشيط السياحة بمدينة دهب.

جاء ذلك خلال لقاء محافظ جنوب سيناء، بالسفير اليوناني لدى جمهورية مصر العربية "نيكولاس بابا جيورجيو" وذلك بنادي المركز اليوناني بالقاهرة ، بحضور غادة شلبي نائب وزير السياحة، ورئيس الجالية اليونانية بمصر " خريستوس كافاليس"، و رئيس النادي اليوناني انجيلوس اثنا سوليس" و رجل الأعمال توني كازا مياس مالك دهب اسكوير، وحضور المستشار وليد السباعي المستشار القانوني للمحافظة، والعميد حسني رضوان مدير عام العلاقات العامة بالمحافظة.