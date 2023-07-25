كشف ملابسات فيديو إطلاق أشخاص أعيرة نارية في الشرقية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله على أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يتضمن قيام بعض الأشخاص مستقلين دراجات نارية بإطلاق أعيرة نارية تجاه الأهالى بمنطقة كفر محمد حسين بالزقازيق بمحافظة الشرقية.

وبالفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول: (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة الزقازيق) ، طرف ثانى: (شخصان - مقيمان بدائرة قسم شرطة ثان الزقازيق).

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط طرفى المشاجرة وبحوزة الطرف الثانى سلاح نارى (فرد خرطوش- طلقة لذات العيار) والمستخدم فـى الواقعة.

وبمواجهتهم قرر الطرفان بحدوث مشادة كلامية بينهم بسبب قيام الطرف الأول بمعاكسة إحدى الفتيات من أقارب الطرف الثانى قاموا على إثرها بإطلاق عيار نارى بالهواء بإستخدام السلاح المضبوط تجاه الطرف الأول.

وتبين أن الدراجات النارية الظاهرة بمقطع الفيديو تصادف مرورها بالطريق، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.