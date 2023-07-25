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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

عرض سعودي مغرٍ لـ"روي فيتوريا".. والأخير يرفض

روي فيتوريا
روي فيتوريا

صرح حازم أمام عضو مجلس اتحاد الكرة المصري على أن هناك عدة عروض سعودية باهظة للبرتغالى روي فيتوريا أبرزها أهلي جدة.

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وأكد عضو مجلس ادارة الاتحاد المصري لكرة القدم من خلال تصريحاته عبر برنامج ملعب اون" أن فيتوريا يتمسك بتولى القياده الفنية للفراعنة رغم العروض المغرية التى يتلقاها من الأندية السعودية مشيرا إلى أنه ملتزم بعقده مع المنتخب وحلمه الذي يسعى اليه منذ توليه مسئولية تدريب الفراعنة".

ونوه إمام إلى أن الشرط الجزائي لم يمنع روي فيتوريا من فسخ تعاقده مع المنتخب الوطنى نظرا لاحترامه الشديد والتزامه بكلمه مع مسؤلى الاتحاد والعقد المبرم بين الطرفين رغم كل الإغراءات المادية التى يتلقاها.
 

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