الكهرباء تعلن انتهاء أزمة الانقطاعات خلال أيام.. لا مشاكل في الشبكة

تفصلنا أيام قليلة على انتهاء أزمة الانقطاعات في التيار الكهربائي، والتي جاءت لنقص الوقود ومن المتوقع أن تعود شبكة الغاز لقوتها بشكل طبيعي اليومين المقبلين وبالتالى تعمل الشبكة القومية للكهرباء بكامل طاقتها.

يقول الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن الشبكة القومية للكهرباء قادرة على توليد حتى 48 ألف ميجا وات رغم أن استهلاك المواطنين لا يتعدى 36 ألف ميجا وات.

وتوقع انتهاء أزمة تخفيف الأحمال على الشبكة من خلال قطع التيار الكهربائى على المشتركين نتيجة نقص الوقود منتصف الأسبوع الجاري.

وناشد المواطنين بمساعدة الدولة فى تجاوز الأزمة سريعًا من خلال ترشيد استهلاك الكهرباء لخفض الضغط على شبكة الغاز لحين عودتها بشكل قوى وأشار إلى أن تخفيف الأحمال وصل إلى 3000 ميجا وات خلال الأيام الماضية

وأكد أن ترشيد الاستهلاك أمر ضرورى وحتمى خلال هذه الأيام للمساهمة فى تقليل ساعات الانقطاعات الناتجة عن تخفيف الأحمال وقال إنه لا يوجد أى مشاكل فى الشبكة الكهربائية وإن شبكة نقل الكهرباء فى مصر تعتبر حاليًا من أقوى الشبكات بالعالم

وأكد حمزة أنه تم إعلان حالة الطوارئ بجميع شركات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء من خلال رفع حالة الطوارئ للدرجة القصوى فى القطاع بالكامل خاصة بمحطات الإنتاج ومحطات المحولات والتحكمات

وأشار إلى تواجد فرق فنية بكل أنحاء الجمهورية لحين انتهاء هذه الأزمة المؤقتة وعودة شبكة الغاز لطبيعتها

