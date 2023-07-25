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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

اتحاد الكرة يعترف بعدم وجود شرط جزائي في عقد فيتوريا

فيتوريا
فيتوريا

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن هناك عرضا من اهلي جدة السعودي للتعاقد مع روي فيتوريا مقابل 4 أضعاف راتبه من اتحاد الكرة.

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وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة etc: "هناك بعض الأنباء بدأت تتسرب عن عدم رضا فيتوريا عن بعض الأمور، لأن اتحاد الكرة لم ينفذ مطالبه الخاصة".

وأضاف: "فوجئنا بأنه حال رحيل روي فيتوريا لا يوجد شرط جزائي يدفعه لصالح اتحاد الكرة، وأن الشرط يُفعل بعد أمم إفريقيا القادمة".

وأكمل: "اتحاد الكرة اعترف بوجود خطأ في عقده مع روي فيتوريا، لكن نسمع أمور كثيرة في (عالم سمسم) الذي نعيش فيه".
 

فيتوريا ينفى توصله لاتفاق مع أهلى جدة السعودي 
 

في سياق متصل كشف محمد غرابة مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم أن البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب مستمر في عمله في قيادة الفراعنة ولا صحة مطلقا لما يتردد عن توصله لإتفاق مع أحد الأندية السعودية، و أن التقارير التي صدرت من إحدى الصحف هناك غير صحيحة على الإطلاق.

تابع محمد غرابة أن روي  فيتوريا نفى وجود أي مفاوضات  مع أي نادي سعودي ، خلال الإتصال الذى جمعه اليوم مع المدير الفني للمنتخب ، ولم يتلقى أي اتصالات من أي مسئول هناك.
 

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