تحالف بين نهضة مصر وVMS السعودية لدعم الشركات الناشئة

أعلنت شركة نهضة مصر لريادة الأعمال EdVentures عن توقيع شراكة استراتيجية مع Value Maker studio VMS ) ) ، وذلك بهدف دعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال في المملكة العربية السعودية ومصر، ومن ثم خلق فرص عمل للشباب ودفع عجلة التنمية الاقتصادية في كلا البلدين، وتمثل هذه الشراكة علامة بارزة في النمو لكلا الشركتين من خلال التركيزعلى تطوير قطاع تكنولوجيا التعليم الذي يعد أحد أهم القطاعات تأثيرًا في نمو المجتمعات.

وتعد نهضة مصر لريادة الأعمال EdVentures، الذراع الاستثماري لمجموعة شركات نهضة مصر، شركة رأس المال المخاطر الأولى والوحيدة في الشرق الأوسط المتخصصة في مجال تكنولوجيا التعليم، والتي تقدم خدمات الاحتضان والتسريع والاستثمار في الشركات الناشئة العاملة في مجالات التعليم والثقافة والحلول التعليمية المبتكرة.

وتضمن Value Maker Studio لرواد الأعمال من شمال إفريقيا والشرق الأوسط الوصول إلى أسواق المملكة العربية السعودية والتوسع بها، وبفضل خبراتها ومواردها واتصالاتها، تساعدهم على النجاح وتقليل المخاطروتقدم لهم التسهيلات المتمثلة في التمويل والخدمات التقنية، والإدارة المالية والقانونية والموارد البشرية وخدمات التوظيف وغيرها.

وبهذا التحالف ستعمل الشركتان على دعم عدد أكبر من الشركات الناشئة ورواد الأعمال العاملين في قطاع تكنولوجيا التعليم من خلال برامج الاحتضان والتسريع المختلفة التي تقدمها EdVentures، كما ستقوم VMS بواسطة شبكتها الواسعة، بتعزيز فرص نجاح الشركات الناشئة وتوسعتها وتزويدها بالإرشادات الأساسية والخدمات الاستشارية.

ومن جانبها قالت السيدة داليا إبراهيم، الرئيس التنفيذي لشركة EdVentures: "سعداء جدًّا بهذه الشراكة والتي تخدم الرؤى المستقبلية لـ 2030 والجهود المتواصلة لكل من المملكة العربية السعودية ومصر في تطوير قطاع تكنولوجيا التعليم".

وأضافت: "يسعدنا أن نتحد مع VMS؛ الشريك الذي يؤمن برؤيتنا في تطوير التعليم وتمكين الجيل القادم، ومعًا سنستكمل المسيرة، وسنقود الابتكار، ونخلق فرص عمل، وندعم توسع الشركات الناشئة في المملكة العربية السعودية ومصر والمنطقة العربية ككل".

فيما قال الأستاذ معتز أبوعنق رئيس مجلس إدارة شركةVMS : "سنمنح الرياديين الفرصة لتحقيق طموحاتهم وتحويل أفكارهم الجريئة إلى مشاريع مزدهرة، مما يعزز الاقتصاد ويسهم في خلق فرص عمل وتنمية مستدامة".

وأعرب أبوعنق عن سعادته واهتمامه بالتعاون مع EdVentures بهدف تطوير التعليم وتمكين الجيل القادم.