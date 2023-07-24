12 مخالفة فى حملات على المخابز والمحلات والمنشآت السياحية

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحر الأحمر بالتعاون مع مباحث التموين عدة حملات تموينية على الأسواق والمحلات التجارية والمخابز البلدية بمختلف مدن البحر الأحمر، لمراقبة الاسعار والتأكد من توافر السلع والمواد الغذائية، ومراقبة جودة ووزن رغيف الخبز.

وأكد المهندس ربيع اسماعيل وكيل وزارة التموين بالبحر الأحمر أن الحملات التى تم تنفيذها اليوم اسفرت عن تحرير 12 مخالفة تموينية بمدن رأس غارب، سفاجا والغردقة، مضيفا أن المديرية قامت أيضا بالمرور على الشركة الشرقية للدخان لمراقبة توزيع السجائر.

يذكر أن اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر أصدر تعليماته لمديرية التموين بالمرور المستمر على المنافذ والأسواق بمختلف مدن المحافظة لمراقبة الاسعار والتصدى لظاهرة الاحتكار وجشع بعض التجار وكذلك تنفيذ حملات تفتيشية دورية على المنشآت السياحية للوقوف على مدى التزامها بالمعايير والاشتراطات اللازمة.



وأكد رئيس مدينةالغردقة على استمرار الحملات التفتيشية على المنشآت السياحية للتأكد من توافر كل الاشتراطات اللازمة للتشغيل على أعلى مستوى وبما يليق بمكانة الغردقة كمقصد سياحى عالمى مميز.

واستمرت الوحدة المحلية لمدينة الغردقة برئاسة اللواء أشرف البيه بتنفيذ الحملات التفتيشية وتم المرور على عدد 2 منشأة سياحية بالاشتراك مع عضو من وزارة السياحية مكتب العمل والأمن الصناعى والإدارة الصحية والطب البيطرى ومستشارة رئيس المدينة للشئون القانونية تحت اشراف مدير عام إدارة اللجان والمجالس بالمدينة.

وسجلت اللجنة عدة ملاحظات بالفندقين حيث وجه عضو مكتب وزارة السياحة بضرورة دهانات اللوبى ومراجعة الكراسى الخاصة بالمطعم والنادى الصحى وغيرها ووجد عضو مكتب العمل مخالفات عدم تقديم ما يفيد صرف العلاوة الدورية وصرف بدل الاجازات وعدم تسليم نسخة للعقد لكل عامل وعدم استيفاء نسبة تشغيل ال 5% من ذوى الاحتياجات الخاصة

كما سجل عضو الصحة عدة ملاحظات منها ضرورة فرز الخضروات والبيض جيدا قبل الاستخدام وزيادة التبريد بالمطبخ باحدى الفندقين واكد ممثل الأمن الصناعى والسلامة المهنية على إلزام العاملين باستخدام مهمات الوقاية الشخصية ورفع المخلفات القابلة للاشتعال بمنطقة الخدمات وأشاد عضو الطب البيطرى بصلاحية الأسماك واللحوم والدواجن للاستخدام الادمى بالفندقين

وتاكدت اللجنة من وجود تراخيص للفندقين وسريان ترخيص مدير المنشأة والسجل البيئى