الأهلي يجدد عقد على معلول حتي 2026

توصلت إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب لاتفاق مع التونسي علي معلول ظهير أيسر الفريق لتجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل.

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واتفق مسؤولو الأهلي مع معلول لتمديد عقده الحالي لموسمين قادمين لينتهي عام 2026 مع رفع قيمة راتبه السنوي وإعفاءه من نسبة المشاركة.

ومن المقرر أن يعلن الأهلي بشكل رسمي تجديد عقد معلول في الساعات القليلة القادمة.

الخطيب يدعو لجنة التخطيط إلى الاجتماع غدًا



ودعا محمود الخطيب رئيس الأهلي لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح لاجتماع مطول غداً الثلاثاء لمناقشة ملفات الراحلين والصفقات الجديدة.