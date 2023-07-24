الثلاثاء 25 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الأهلي يجدد عقد على معلول حتي 2026

على معلول
على معلول

توصلت إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب لاتفاق مع التونسي علي معلول ظهير أيسر الفريق لتجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل.

إقرأ أيضًا..

الأهلي والزمالك.. على معلول ظهير بدرجة هداف وصانع ألعاب

علي معلول يعلق على تتويج الأهلي بالدوري: "عاد لبيته"


واتفق مسؤولو الأهلي مع معلول لتمديد عقده الحالي لموسمين قادمين لينتهي عام 2026 مع رفع قيمة راتبه السنوي وإعفاءه من نسبة المشاركة.
ومن المقرر أن يعلن الأهلي بشكل رسمي تجديد عقد معلول في الساعات القليلة القادمة.

 

الخطيب يدعو لجنة التخطيط إلى الاجتماع غدًا
 

ودعا محمود الخطيب رئيس الأهلي لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح لاجتماع مطول غداً الثلاثاء لمناقشة ملفات الراحلين والصفقات الجديدة.

مواد متعلقة

علي معلول أفضل لاعب في الجولة 32 بالدوري المصري

علي معلول يسجل هدف الأهلي الأول أمام البنك الأهلي

كاف يبرز تتويجات على معلول الإفريقية مع الأهلي

شادي صميدة: علي معلول صنع تاريخًا مع الأهلي والزمالك يحتاج لساسي

أهلي جدة يفاوض علي معلول بعد الصعود لدوري المحترفين

السوبر المصري.. الأهلي يتقدم بالهدف الأول عن طريق على معلول

علي معلول: الأهلي يستحق التأهل لنصف النهائي

علي معلول يقود تشكيل تونس المتوقع لمواجهة ليبيا بتصفيات أفريقيا
الجريدة الورقية