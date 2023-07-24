موعد تركيب أول وحدة نووية في محطة الضبعة النووية (فيديو)

قال الدكتور علي عبدالنبي، نائب رئيس هيئة المحطات النووية الأسبق، إنه سيتم تركيب أول وحدة نووية في محطة الضبعة تزامنا مع احتفالات انتصار أكتوبر.

أول قطعة مصيدة قلب المفاعل وصلت على رصيف الضبعة

وأضاف نائب رئيس هيئة المحطات النووية الأسبق، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الإثنين: "القطعة تعتبر أول قطعة من القطع الثقيلة التي تسمى مصيدة قلب المفاعل وهي وصلت على رصيف الضبعة وسيتم تركيبها في احتفالات أكتوبر".

وأشار نائب رئيس هيئة المحطات النووية الأسبق،: إلى أن هذه القطعة تعتبر أول قطعة بعد الإنشاءات، لأن يتم الانتهاء من الإنشاءات أولا وبعد ذلك يتم تركيب القطع الثقيلة مثل مصيدة قلب المفاعل والمفاعل نفسه".

وأوضح نائب رئيس هيئة المحطات النووية الأسبق،: "محطة الضبعة النووية ستساهم في زيادة قدرات مصر من الطاقة"، لافتا إلى أن محطة الضبعة النووية مشروع لمستقبل مصر.