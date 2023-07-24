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رئيس حزب الوفد
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

رسميًا..جالاتا سراي يتعاقد مع ويلفريد زاها حتي 2024

ويلفريد زاها
ويلفريد زاها

أعلن نادي جالاتا سراي مساء اليوم الإثنين رسميًا التعاقد مع النجم الإيفواري ويلفريد زاها مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي كريستال بالاس الإنجليزي. 

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ونشر الحساب الرسمي لنادي جالاتا سراي عبر موقع التواصل الاجتماعي " تويتر " : صور من توقيع عقد جالاتا سراي لمدة 3 مواسم حتي 2026.

تفاصيل عقد زاها مع جالاتا سراي 

ومن المقرر أن يحصل زاها مع فريقه الجديد جالاتا سراي على 2 مليون و330 ألف يورو وهي مكافئة توقيع.

انضم زاها إلى صفوق كريستال بالاس موسم 2013 قادما من نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي .

ولعب زاها صاحب الـ30 عاما مع كريستال بالاس 458 مباراة بمختلف المسابقات سجل خلالها 89 هدفً.

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