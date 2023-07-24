لقاء

الإثنين 24/يوليو/2023 - 10:26 م 7/24/2023 10:26:05 PM

•• تحركات قوية للوزير النشط أحمد عيسى وزير السياحة والآثار داخل وخارج مصر، وعقده للعديد من اللقاءات المثمرة مع سفراء الدول مصدرة السياحة لمصر، ومناقشة المشكلات التى تواجههم لمحاولة حلها وتذليل كل العقبات لدفع واستجلاب مزيد من الحركة السياحية الوافدة للمقصد السياحى المصرى، إلى جانب لقاءاته مع رئيس البنك المركزى ورؤساء البنوك للعمل على تحسين مناخ الاستثمار السياحى فى مصر.

كلها تحركات قوية ومدروسة للخطوات المستقبلية لزيادة الحركة الوافدة لمصر.

•• زيارة ميدانية مرتقبة لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، وعدد من الوزراء المعنيين، السياحة والنقل والطيران والبيئة ومحافط جنوب سيناء، لمدينتى طابا ونويبع للتعرف على المشكلات التى تواجه المدينتين، ومتابعة موقف الفنادق المتعثرة والمغلقة وذلك بهدف إعادة إحياء هذه الثروة العقارية السياحية، وأسباب توقف المستثمرين فى هذه المنطقة، والعمل على رفع المعوقات، ووضع حلول للمشكلات التى استمرت لأكثر من ٢٥ عاماً.

يذكر أن منطقة طابا- نويبع تعانى من صعوبة الإجراءات ويطالب مستثمروها بمعاملتهم كباقى المدن السياحية، ورفع القيود التى تعوق حركة السياحة وتسهيل حركة السياحة العالمية عن طريق «نخل» وفتح سياحة السفارى والسماح بعبور السيارات «فور باى فور» للمصريين واستعادة الحركة السياحية من ميناء نويبع.

•• مطالب كثيرة بإعادة تقييم الجهاز الإدارى للغرف السياحية، فى ظل الوضع الحالى كلجان تسيير أعمال، التى أصبحت أقوى من أعضاء مجلس إدارة لجان تسيير الأعمال نفسها، حيث إن بقاء هذه الأجهزة لسنوات طويلة يعد غير منطقى، وخاصة غرفة الشركات السياحية وما حدث فى الحج من مأساة دفع الحجاج المصريون ثمنها وحدهم، وهذا أكبر دليل، خاصة أن هناك إجراءات يجب أن تتم قبل اختيار شركة الطوافة.

وعلى وزارة السياحة، سرعة الإعلان عن إجراء انتخابات الغرف السياحية، لضمان استقرارها فى اتخاذ القرارات المصيرية الصحيحة لمستقبل القطاع.

•• طبقاً لإعلان غرفة شركات السياحة عن وصول 8٫2 مليون ريال سعودى من شركة «رواف منى» لتعويض الحجاج بعد المأساة التى تعرضوا لها خلال موسم الحج الماضى، والسؤال: كيف سيتم توزيع هذه المبالغ على الحجاج؟ وماهى المعايير التى سيتم على أساسها توزيع هذه المبالغ؟ مطلوب الإعلان عنها من قبل الغرفة بشفافية.

•• أعلنت المملكة العربية السعودية عن فتح باب العمرة وبدأت فى إصدار التأشيرات للدول الأخرى، وكالعادة فى غرفة شركات السياحة لم تتحرك حتى الآن فى مساندة أعضائها للبدء المبكر لإصدار الضوابط التنظيمية الجديدة للعمرة لعرضها على وزارة السياحة. وبسرعة الإعلان عن انتخابات الغرف السياحية لضمان استقرار أوضاعها.

•• نقل تبعية كل المراسى الموجودة فى مصر من القاهرة حتى أسوان لوزارة النقل البحرى خطوة جيدة أشاد بها أصحاب الفنادق العائمة، حيث يتم التعامل مع جهة واحدة.