اصنعي الدجاج بالكاجو والخضار علي الطريقة الصينية

يعتبر الدجاج بالكاجو والخضار من ألذ الأكلات الصينية التي يمكن صنعها، تعد وصفة شهية ومميزة نقدمها لك لوجبة غداء رائعة ولذيذة، لذلك نقدم لكم طريقة تحضيرها بخطوات بسيطة

الدجاج بالكاجو والخضار

مقادير الدجاج بالكاجو والخضار

- تتبيلة الدجاج :

صدر الدجاج : 2 صدر (مسحب ومقطع مكعبات)

الصويا صوص : نصف كوب

النشاء : 4 ملاعق كبيرة

- للخضار :

زيت السمسم : ملعقة كبيرة

الثوم : 3 فصوص (مهروس)

الزنجبيل : ملعقة صغيرة (طازج ومفروم)

الجزر : 1 حبة (مقشر ومقطع دوائر)

فليفلة ملونة : 3 حبات متوسطة (مقطعة)

البروكولي : كوب (مفصول الزهرات)

الفطر : نصف كوب (طازج)

بابريكا : نصف ملعقة صغيرة (مطحونة)

فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة

الكزبرة : نصف ملعقة صغيرة (مطحونة)

الزنجبيل : نصف ملعقة صغيرة (مطحون)

البصل الأخضر : نصف كوب (مقطع)

كاجو : نصف كوب

- صلصة الصويا صوص :

الصويا صوص : نصف كوب

الخل : 3 ملاعق كبيرة

النشاء : 2 ملعقة كبيرة

العسل : 2 ملعقة كبيرة

الدجاج بالكاجو والخضار

طريقة التحضير

1. تبلي مكعبات صدر الدجاج بالصويا صوص وبالنشا.

2. ضعي زيت السمسم بمقلاة غير لاصقة على النار، ثم أضيفي مكعبات صدر الدجاج المتبلة، وقلبي، ثم أضيفي الثوم المهروس، والزنجبيل، والجزر، والفليفلة الملونة، والبروكلي، والفطر، والبابريكا، والفلفل الأسود، والكزبرة المطحونة، والزنجبيل المطحون وقلبي المكونات.

3. لتحضير صلصة الصويا صوص: في طبق صغير وعميق، ضعي الصويا صوص، ثم أضيفي الخل، والنشا، والعسل واخلطي المقادير جيداً، ثم اسكبيها فوق الخضار وقلبي.

4. أضيفي البصل الأخضر، والكاجو، وحركي حتى تتوزع وتتجانس مع باقي المكونات.

5. اسكبي الدجاج بطبق التقديم، وقدميه ساخناً.