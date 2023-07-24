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الإثنين 24 يوليو 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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الكهرباء: قطع التيار بحد أقصى ساعة يوميا وفي نفس التوقيت (فيديو)

أيمن حمزة، المتحدث
أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء

أكد الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن البنية الأساسية والتحتية في الكهرباء قوية، ولا يوجد أي غبار على ذلك، وقادرون على تجاوز أزمة انقطاع التيار.

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الكهرباء: "لا انقطاع للتيار في مراكز الشرطة والمستشفيات"

وأضاف “حمزة” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، والمذاع على "سي بي سي"،  مساء اليوم أن الوزارة تسعى لحل مشكلة تخفيف الأحمال في القريب العاجل، واستقرار التغذية الكهربائية.

وشدد المتحدث باسم وزارة الكهرباء على أن البنية التحتية للكهرباء في مصر قوية، مضيفًا: "الكهرباء أساسية في حياتنا ولا غنى عنها، وبإذن الله تكون الفترة الحالية فترة طارئة وتعدي".

 أهمية الترشيد من قبل المواطنين في عملية استخدام الكهرباء

وتابع: "نحاول التماشي مع الواقع الحالي وتخفيف الآثار"، مشددًا على أهمية الترشيد من قبل المواطنين في عملية استخدام الكهرباء.

وأردف: أقصى مدة انقطاع للتيار تكون  لمة ساعة، و في نفس التوقيت للانقطاع اليومي، وإن شاء الله فترة ومرحلة مؤقتة وتعدي".

زكشف المهندس عبدالله غراب، وزير البترول الأسبق، الأسباب الرئيسة وراء انقطاع الكهرباء الناجمة عن أزمة الوقود، موضحًا أنه كلما ارتفعت درجات الحرارة كلما زاد فاقد المعدات المولدة للكهرباء من الوقود.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، إن توربينات الغاز لها درجة حرارة معينة وعندما ترتفع درجة الحرارة يزيد الاستهلاك، بجانب زيادة استهلاك المصريين للكهرباء في فصل الصيف.
بدائل الطاقة ضرورة
ولفت إلى أن التغيرات المناخية لها دور سلبي على عملية توليد الكهرباء، موضحًا أنه يجب أن تكون هناك بدائل لاستخدام الطاقة المتجددة لتوليد الكهرباء، مثل الرياح والشمس، وهي تعد الحل الأمثل لنهاية أزمة الوقود المستخدمة في توليد الكهرباء.

ونوه إلى أن معدات توليد الكهرباء التي تستخدم  الوقود، كلما كانت غير متطورة سيكون الاستهلاك أعلى للوقود، الأمر الذي يسبب أزمة ويؤدي لانقطاع التيار.

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