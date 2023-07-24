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الإثنين 24 يوليو 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

صبحي والبلشي يتفقان على إنهاء كل مشكلات نادي الصحفيين

وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة ونقيب الصحفيين

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة كامل تقديره للدور البارز للصحافة والصحفيين على مر العصور في خدمة كل القضايا والموضوعات الوطنية بشكل عام والشبابية والرياضية بوجه خاص.

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الشباب والرياضة تتابع تنظيم جلسات التخاطب وتنمية المهارات والتكامل الحسي

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وزير الشباب: أمينة عرفي فخر للرياضة المصرية

جاء ذلك خلال استقبال وزير الشباب والرياضة، مساء اليوم، الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين بمقر مكتبه بمركز التعليم المدنى بالجزيرة.

تناول اللقاء سُبل تعزيز التعاون بين وزارة الشباب والرياضة ونقابة الصحفيين خلال الفترة المقبلة من أهمها إنهاء كافة المشكلات المتعلقة بنادي الصحفيين النهري والتوسع في مشاركة شباب الصحفيين في البرامج الشبابية والرياضية التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة

وأشاد الكاتب الصحفي خالد البلشي بجهود وزير الشباب والرياضة خلال الفترة الماضية في القطاعين الشبابي والرياضي والتي من خلالها أصبحت مصر مركزاً عالمياً لاستضافة كبرى البطولات والفعاليات العالمية والدولية والقارية بالإضافة إلي حضور منقطع النظير لأبناء مصر من الرياضيين على منصات التتويج بكافة الألعاب الرياضية بمختلف مستوياتها

حضر اللقاء محمود كامل وكيل نقابة الصحفيين واللواء عبدالرحمن شلش رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير ومحمد الشاذلي المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة مدير عام الإعلام ومحمد الصفتي مدير عام المكتب الفني .

وزير الشباب والرياضة ونقيب الصحفيين
وزير الشباب والرياضة ونقيب الصحفيين
وزير الشباب والرياضة ونقيب الصحفيين
وزير الشباب والرياضة ونقيب الصحفيين
وزير الشباب والرياضة ونقيب الصحفيين
وزير الشباب والرياضة ونقيب الصحفيين

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