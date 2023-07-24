هل تأثرت المحاصيل الزراعية بالموجة الحارة؟ .. القطن المستفيد الأكبر

تشهد البلاد خلال الفترة الحالية موجة من ارتفاع درجات الحرارة، وهذه الموجة تشهدها عدد من دول العالم، والتي تأتي نتجية التغيرات المناخية، وما تسببه من ارتفاع في درجة حرارة سطح الأرض يؤثر سلبًا على إنتاجية العديد من المحاصيل الزراعية.

التغيرات المناخية وتأثيرها على المحاصيل الزراعية

وعلق الدكتور عبد المسيح سمعان، أستاذ الدراسات البيئية، على تأثر المحاصيل الزراعية بالموجة الحارة، موضحًا أن شهر يوليو الأشد حرارة على الصعيد العالمي، وليس على مصر فقط، مؤكدًا أن هناك محاصيل عديدة تأثرات بـ التغيرات المناخية.

وأضاف أن 40% من المحاصيل الزراعية ستتأثر بالتغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة والسيول أو الأمطار الغزيرة، مشددًا على أن هذه الموجة الحارة لا تؤدي إلى نمو المحاصيل في وقتها.

ونو ة بأن محصول القمح سيقل بنسبة 10%، وكذلك الذرة والأرز، والمحصول الوحيد الذي سيزيد هو القطن.

المحاصيل الزراعية والتغيرات المناخية

وأوضح أن درجة حرارة البحار والمحيطات، ستصل إلى 8.8 درجة، وهناك 40% من المحاصيل الزراعية تأثرت بالتغيرات المناخية، موضحًا أن ارتفاع درجة حرارة البحار والمحيطات، يؤثر في التنوع البيولوجي وسلاسل الغذاء داخل البحار، وامتداد الشعب المرجانية، كما سيؤثر في الاقتصاد الأزرق.

يعاني سكان العالم من ارتفاع شديد في درجات الحرارة، إذْ صدرت تحذيرات وتوصيات بالابتعاد عن حرارة الشمس المباشرة، ما عزز المخاوف بشأن قدرة الدول على التكيف مع التغير السريع في المناخ، كما تشهد أوروبا والمنطقة العربية وأمريكا الشمالية حاليًا أجواءً شديدة الحرارة أدت إلى اندلاع حرائق في دول عدة.

شهدت البلاد موجة حارة شديدة خلال الأسبوع الماضي، وأثرت الموجة الحارة فى عدد كبير من الأشخاص في جميع أنحاء البلاد، إذ تجاوزت درجات الحرارة المعتادة بشكل كبير.