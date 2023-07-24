الأمم المتحدة تدعو أطراف النزاع في أوكرانيا لتجنب التصعيد

دعت "الأمم المتحدة" أطراف النزاع في أوكرانيا إلى تجنب التصعيد، وذلك تعليقًا على هجوم مسيرتين أوكرانيتين على موسكو، حسبما أفادت وكالة "نوفوستي" الروسية، مساء اليوم الاثنين.

وقال نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، تعليقا على استهداف موسكو بمسيرتين أوكرانيتين، إن الأمم المتحدة تدعو طرفي الصراع إلى تجنب أي ردود فعل من شأنها تصعيد الأوضاع أكثر.

وتابع: "نريد من جميع الأطراف تجنب أي أعمال من شأنها أن تؤدي إلى مزيد من التصعيد".

هجوم إرهابي:

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية صباح اليوم الاثنين، إحباط محاولة نظام كييف تنفيذ هجوم إرهابي بطائرتين مسيرتين على مبنيين في موسكو.

كما أحبطت القوات الروسية أيضا محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام 17 مسيرة على أهداف في أراضي شبه جزيرة القرم، ليلة الاثنين.

ومن جانبها، لفتت وزارة الخارجية الروسية إلى أن أفعال نظام كييف لا تحمل أية خلفية أو معنى عسكري.

من ناحية أخرى، أعرب ممثل الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، عن قلق المنظمة بشأن التقارير التي تتحدث عن استخدام قوات كييف للذخائر العنقودية.

وقال دوجاريك: "لقد رأينا هذه التقارير التي تثير قلقا كبيرا. وكما قلنا سابقا، يجب أن تكون الأسلحة من هذا النوع أمرا من الماضي، ويجب عدم استخدامها".

وأقر منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، يوم الخميس، بأن أوكرانيا بدأت في استخدام الذخائر العنقودية التي قدمتها الولايات المتحدة خلال الأيام السبعة الماضية.