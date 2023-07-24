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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الخطيب يدعو لجنة التخطيط إلى الاجتماع غدًا

محمود الخطيب
محمود الخطيب

قرر الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي والمشرف العام على الكرة، دعوة لجنة التخطيط للاجتماع في الثالثة ظهر غدٍ الثلاثاء، لمناقشة بعض الملفات الخاصة بقطاع الكرة.

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كما قرر دعوة الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، لحضور الاجتماع ذاته، لمناقشة تقريره بخصوص ما جرى من أحداث عقب مباراة الأمس في الدوري.
 

وتعرض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي للهزيمة أمام  بيراميدز بثلاثية من دون رد، خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين مساء الأمس على ملعب ستاد الدفاع الجوي والمؤجلة من الجولة الـ٢٨ لبطولة الدوري الممتاز.

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