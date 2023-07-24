الخطيب يدعو لجنة التخطيط إلى الاجتماع غدًا

قرر الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي والمشرف العام على الكرة، دعوة لجنة التخطيط للاجتماع في الثالثة ظهر غدٍ الثلاثاء، لمناقشة بعض الملفات الخاصة بقطاع الكرة.

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كما قرر دعوة الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، لحضور الاجتماع ذاته، لمناقشة تقريره بخصوص ما جرى من أحداث عقب مباراة الأمس في الدوري.



وتعرض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي للهزيمة أمام بيراميدز بثلاثية من دون رد، خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين مساء الأمس على ملعب ستاد الدفاع الجوي والمؤجلة من الجولة الـ٢٨ لبطولة الدوري الممتاز.