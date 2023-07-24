وزير الرياضة يلتقي أسرة مصطفى عسل بطل العالم في الاسكواش

التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم، محمود عسل والد وأيضًا والدة لاعب المنتخب المصري للاسكواش مصطفي عسل وبحضور الكابتن أمير وجيه بطل العالم مدربًا ولاعبًا.

استعرض والد اللاعب البرامج والخطط الفنية التي يسعي في تنفيذها تنسيقا مع منظمة "PSA" والأجهزة المعاونة للاعب والتي تستهدف في الأساس إلي تحسين وتطوير أداء عسل وعدم تكرار الأخطاء الفنية التي قد تعرضه لعقوبات مما يوثر علي مسيرته في اللعبة وتصنيفه العالمي خلال الفترة الحالية.

هنأ وزير الشباب والرياضة اللاعب وأسرته علي الإنجاز الأخير الذي حققَّه اللاعب بحصوله علي بطولة العظماء الثامنة CIB، والتي أعادت عسل إلي الواجهة مرة أخري بعد فترة توقف وأثني صبحي علي تحسن أداء اللاعب الفني بفضل الخطوات التي تم اعتمادها من خلال البرامج المتخصصة من قبل الجهاز المعاون للاعب (المعد النفسي والبدني والفني للاعب) خلال الشهور السابقة.

كما شدد وزير الشباب والرياضة علي دعمه الكامل لعسل وأبطال اللعبة كافة للحفاظ علي الريادة المصرية العالمية للعبة الاسكواش، وأن الدولة تعي تمامًا حجم التحديات التي يتعرض لها الأبطال الرياضيين للحفاظ علي ريادتهم وتصدرهم منصات التتويج العالمية بلعبة الاسكواش.

كما تواصل وزير الشباب والرياضة مع الكابتن كريم درويش نائب رئيس الاتحاد الدولي للاسكواش في حضور أسرة اللاعب، مؤكدًا أن جميع عناصر اللعبة ومؤسسات الدولة تدعم أبطالها علي المستويات كافة وبما يسهم في تحقيق أفضل الإنجازات العالمية، إذْ أكد الكابتن كريم درويش بأن مساعدة الأبطال المصريين واجب وطني بفضل ما قدمته الدولة المصرية له من دعم علي مدار تاريخه في اللعبة ودعم وزير الشباب والرياضة علي المستوي الشخصي له في الاتحاد الدولي للعبة.

ثمن وزير الرياضة دور الاتحاد المصري للاسكواش فى دعمه للاعبيه وأبطاله والارتقاء بمستوياتهم، مؤكدًا دعم وزارة الشباب والرياضة لبطولاته الدائمة كافة والتى ينظمها الـ (PSA) بمصر مشددًّا على تقديره ودعم ال(PSA) لأبنائنا من اللاعبين المصريين المحترفين.

حضر اللقاء الدكتور عبدالأول محمد مساعد وزير الشباب والرياضة لشئون البطولة، والدكتور أحمد جمعة معاون الوزير.

على الجانب الآخر، تقدم وزير الرياضة بالتهنئة الى الاتحاد المصري ولاعبي المنتخب المصري بعد النتائج الجيدة التى تحققت فى بطولة العالم بملبورن بأستراليا، إذْ توجت البطلة المصرية أمينة عرفي ببطولة العالم للناشئات، للعام الثاني على التوالي لتحتفظ باللقب، بينما نجحت البعثة المصرية في تحقيق 4 ميداليات أخرى في منافسات الفردي لـ الاسكواش،إذْ توج محمد زكريا بالميدالية الفضية، فيما حصد سلمان خليل الميدالية البرونزية الثالثة لمصر بعدما حصلت كل من ملك خفاجي وفيروز أبوالخير أول ميداليتين بمنافسات السيدات في الاسكواش بالبطولة التى أقيمت بأستراليا