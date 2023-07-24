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الإثنين 24 يوليو 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

نصائح مهمة للوقاية من الإجهاد الحراري

الإجهاد الحراري
الإجهاد الحراري

تتعرض البلاد خلال الفترة الأخيرة من موجة ارتفاع درجات الحرارة، والتي تتسبب في عدد من المشاكل من بينها الإجهاد الحراري وضربات الشمس، وهي من المشكلات الصحية التي تتكرر بشكل كبير في فترات ارتفاع درجات الحرارة.

 

نصائح وزارة الصحة للوقاية من الإجهاد الحراري

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الإجهاد الحراري خطر يهدد صحة الإنسان

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ندوة إعلامية بالزقازيق عن" كيفية الوقاية من الإجهاد الحراري"

ووجهت وزارة الصحة، عدد من النصائح للمواطنين مع ارتفاع درجات الحرارة ومعاناة بعض المواطنين من حالات صحية متقدمة كالشعور بالإجهاد الحراري، والتي تزيد خلال الفترة الأخيرة بفعل ارتفاع درجات الحرارة.

ماذا تفعل إذا شعرت بالإجهاد الحراري؟

  • توقف عن ممارسة جميع الأنشطة واسترح
  • انتقل إلى مكان أكثر برودة
  • أشرب الماء والسوائل الباردة خلال فترات اليوم.

وأوضحت وزارة الصحة، إنه حال عدم وجود تحسن في الحالة المرضية خلال ساعة واحدة، ولابد من التوجه إلى الطبيب المعالج.

ماذا تفعل مع ارتفاع درجات الحرارة:

وقالت "الصحة"، في منشور توعوي، أنه هناك عدد من الإسعافات الأولية الضرورية للوقاية من نزيف الأنف، وبالأخص مع حالات ارتفاع درجة الحرارة خلال الفترة الاخيرة، إذ أن الكثير من دول العالم تمر خلال الفترة الحالية بموجة شديد الحرارة مع ارتفاع نسبة الرطوبة والتي تشعر البعض بالاختناق.

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