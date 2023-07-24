باريس يوافق على انتقال مبابي لـ الهلال السعودي

وافق باريس سان جيرمان على رحيل نجمه اللامع كيليان مبابي للهلال السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد الأزمات الأخيرة بين اللاعب والنادي العاصمي.

وكان مبابي قد أطلق تصريحات مثيرة حول وضع الفريق العاصمي، حيث أكد أن باريس سان جيرمان منقسم، كما أنه لن يستطيع الحصول على جائزة الكرة الذهبية والتتويج بدوري أبطال أوروبا خلال تواجده داخل حديقة الاَمراء.

وكشفت شبكة "سكاي سبورتس"، أن باريس سان جيرمان وافق بالفعل على انتقال مبابي للهلال السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشارت إلى أن "البي أس جي" منح إدارة الزعيم السعودي الضوء الأخضر في التحدث مع مبابي بشأن اقناعه بالانتقال للفريق خلال الميركاتو الحالي.

وكان الهلال السعودي قد رفع عرضه من أجل التعاقد مع صاحب الـ 24 لـ 300 مليون يورو، ليكون الدولي الفرنسي أكبر صفقة في تاريخ كرة القدم.

الجدير بالذكر أن مبابي قد أبدى رغبة في الانتقال لريال مدريد خلال الفترة المقبلة، بعد تواصل فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد مع اللاعب.