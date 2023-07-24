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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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حسام هزاع يطالب برفع الغرف الفندقية إلى 500 ألف.. الهدف 30 مليون سائح

الدكتور حسام هزاع
الدكتور حسام هزاع

قال الدكتور حسام هزاع، عضو في الاتحاد العام المصري للغرف السياحية، إن الدولة تستهدف جذب 30 مليون سائح بحلول 2028، بقيمة إيرادات تصل 30 مليار دولار، موضحًا أن سياح الدول الخليجية الأكثر إنفاقا خلال زياراتهم لمصر.

وقال خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، إنه يوجد لدينا الآن ما يقرب من 230 ألف غرفة فندقية، ويجب أن تزيد لـ500 ألف غرفة فندقية، من أجل استيعاب عدد السياح الذي يتزايد خلال الفترة المقبلة.

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ونوه إلى أنه لابد أن يكون هناك خطة تسويقية لجذب السياح وفتح الآفاق أمام كافة الدول، بالإضافة إلى فتح المجال الجوي للطيران الخاص بأسعار أقل تكلفة.

السائح الخليجي يستهدف السياحة الترفيهية

وأوضح حسام هزاع، أن السائح الصيني متوسط إنفاقه عالي للغاية، موضحًا أن الصين يخرج منها سنويا 300 مليون سائح سنويا، كما أن السائح الهندي أقل إنفاقا من الصيني ولكنه دائم السفر.

ولفت هزاع إلى أن السائح الأمريكي يفضل السياحة الثقافية وزيارة المعالم الأثرية والمتاحف، وسائح الخليج يستهدف السياحة الشاطئية والترفيهية.

 

 

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