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الإثنين 24 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

تحت رعاية قرينة رئيس الجمهورية

الشباب والرياضة تصل ببرنامج "ريحانة " لمحافظة شمال سيناء

بوابة الوفد الإلكترونية

تواصل وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية النشء- الإدارة العامة للموهوبين والمبدعين ، سلسلة من اللقاءات التعريفية للبرنامج القيادي "ريحانة " ، بمركز شباب ٦ أكتوبر بمدينة العريش بمحافظة شمال سيناء  ، وذلك للتمكين وزيادة وعي الفتيات  ، استعداداً للانطلاق الموسم الجديد من ملتقي " ريحانة" ،  والذي يتم تنفيذه تحت رعاية قرينة السيد رئيس الجمهورية ، وبالتعاون مع مؤسسة مصر الخير .

وخلال الفعاليات قامت فتيات ريحانه بإلقاء محاضرات داخل مراكز الشباب بمشاركة 25 فتاة، حيث تم التنفيذ 
بمركز شباب ٦ أكتوبر بالعريش.

ويأتي ذلك في إطار اهتمام وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي،  بالفتاة المصرية بإعتبارها ام المستقبل ، وحرصها علي زيادة وعيهن والحفاظ علي التراث وتنمية المهارات ، والتركيز علي حقوقهم في التعليم وتشجيعهن علي ممارسة الرياضة .

الشباب والرياضة تتابع تنظيم جلسات التخاطب وتنمية المهارات والتكامل الحسى بمراكز التخاطب بالمحافظات


في سياق آخر تستمر وزارة الشباب والرياضة - الإدارة المركزية لتنمية الشباب ،الإدارة العامة للأنشطة الجامعية ،إدارة قادرون باختلاف،في تنمية المهارات والتكامل الحسى بمراكز التخاطب بالمحافظات ،والتي يتم تجهيزها ضمن 
برنامج جسور الأمل، بالتعاون مع مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم لدعم ذوي القدرات والهمم على مستوى الجمهورية .

حيث يقوم مركز شباب دكرنس بمحافظة الدقهلية بتقديم الخدمات التأهيلية للأطفال وذويهم من خلال تقديم ️جلسات تخاطب وتكامل حسي و تقييمات نفسية من قبل مختصين لذوى القدرات والهمم  بالإضافة الي برامج توعية للأسرة لكيفية التعامل مع أطفالهم بالإضافة إلى جلسات لعلاج حالات المشاكل السلوكية و الانفعالية للأطفال وعلاج عيوب النطق والكلام التأخر اللغوي، وتطوير المهارات اللغوية والسمعية وتنمية المهارات والتعديل السلوكي .

الجلسات تقدم مجانا ، مواعيد العمل من الأحد إلى الخميس من كل أسبوع ، من الساعه التاسعه صباحاً وحتى الثانية ظهرا.

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