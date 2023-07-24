جهاز العاشر من رمضان يبيع 10 أحواش زراعية بـ 266 مليون جنيه

عقد جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، برئاسة المهندس علاء منيع، اليوم الإثنين، جلسة المزاد العلنى بمقر قاعة المجاورة الثالثة، وبحضور ممثلى مجلس الدولة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ووزارة المالية أعضاء لجنة المزاد لتحقيق مبدأ الشفافية بين المزايدين.

واستهدفت جلسة المزاد؛ بيع 10 أحوش زراعية بالمدينة بالغابة الاولى والثالثة والخامسة، بمساحات تتراوح من 5 أفدنة إلى 11 فدانا، وانتهى المزاد ببيع الأحواش العشرة بإجمالى مبلغ 266 مليون و567 ألفا و100 جنيه.

وأشار رئيس الجهاز إلى أن المزاد خضع لأحكام قانون تنظيم التعاقدات رقم 182 لسنة 2018، والتى تبرمها الجهات العامة، مؤكدا أن ذلك يأتى فى إطار الجهود المبذولة لتوفير الخدمات المختلفة للمواطنين والمستثمرين بكافة الأنشطة.

ولفت رئيس جهاز العاشر من رمضان إلى أن المزاد أُجرى بشكل علنى، ما يدل على مدى التقدم فى معدلات التنمية نظرا لاهتمام الدولة وجهاز تنمية المدينة بزيادة الخدمات بها.