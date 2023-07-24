رفع الإشغالات بالمجاورة الثالثة بمدينة العاشر من رمضان

وجه المهندس علاء منيع، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، استمرار فعاليات الحملات اليومية للتصدى لأى مخالفة أو تعدي.

أشار رئيس جهاز العاشر إلى أن إدارة الاشغالات والتعديات وإدارة الأمن وشرطة المرافق وشرطة التعمير وإدارة الحركة والمعدات، قامت اليوم الاثنين برفع الإشغالات بالمجاورة الـ 3، وورشة دوكو وميكانيكي بالحي الـ 14.

ولفت رئيس الجهاز إلى أن ذلك يأتى فى إطار المتابعة المستمرة التى تتم بأحياء المدينة، لرصد المخالفات والتجاوزات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لكافة أشكال الخروج عن القانون، مؤكدا أن الهدف من الحملات تحقيق الانضباط وظهور المدينة بالشكل اللائق.