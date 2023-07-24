القبض على المتهم بتغيير اللوحات المعدنية لسيارته بأخرى مخالفة

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية من القبض على المتهم بتغيير لوحات معدنية لسيارته، حيث تداول مقاطع فيديو عبر تطبيق "تيك توك" عدة تتضمن قيام قائد سيارة بتغيير اللوحات المعدنية الخاصة بها إلى أخرى، وكذا تثبيت ملصقات مخالفة على السيارة، بالإضافة إلى القيادة برعونة، معرضًا حياته والمواطنين للخطر.

وبالفحص أمكن تحديد السيارة، وتبين أنها غير مرخصة وبحيازة (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة الطالبية بالجيزة)،عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال قيادته السيارة المشار إليها وعُثر بداخلها على لوحات بلاستيكية محلية الصنع مدون عليها الأرقام المخالفة، وبها الكثير من المخالفات، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. والتحفظ على السيارة.

