وزير بترول أسبق يكشف مفاجأة عن علاقة انقطاع الكهرباء بالغاز.. فيديو

كشف المهندس عبدالله غراب، وزير البترول الأسبق، الأسباب الرئيسة وراء انقطاع الكهرباء الناجمة عن أزمة الوقود، موضحًا أنه كلما ارتفعت درجات الحرارة كلما زاد فاقد المعدات المولدة للكهرباء من الوقود.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، إن توربينات الغاز لها درجة حرارة معينة وعندما ترتفع درجة الحرارة يزيد الاستهلاك، بجانب زيادة استهلاك المصريين للكهرباء في فصل الصيف.

بدائل الطاقة ضرورة

ولفت إلى أن التغيرات المناخية لها دور سلبي على عملية توليد الكهرباء، موضحًا أنه يجب أن تكون هناك بدائل لاستخدام الطاقة المتجددة لتوليد الكهرباء، مثل الرياح والشمس، وهي تعد الحل الأمثل لنهاية أزمة الوقود المستخدمة في توليد الكهرباء.

ونوه إلى أن معدات توليد الكهرباء التي تستخدم الوقود، كلما كانت غير متطورة سيكون الاستهلاك أعلى للوقود، الأمر الذي يسبب أزمة ويؤدي لانقطاع التيار.