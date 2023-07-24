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الإثنين 24 يوليو 2023
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

أول تعليق من شيكابالا على عقوبة حسين الشحات: "قانون ساكسونيا"

شيكابالا
شيكابالا

علق محمود عبد الرازق شيكابالا، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على عقوبة حسين الشحات، جناح الأهلي، بعدما قام الأخير بصفع الظهير الأيمن لبيراميدز محمد الشيبي، عقب مباراة الفريقين بالأمس.

 

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حسين الشحات يعتذر عن واقعة صفع الشيبي

 

وأعلنت رابطة الأندية المصرية ظهر اليوم عن توقيع عقوبة إيقاف مباراتين مع تغريم الشحات 20 ألف جنيه، بعدما تعدى على نجم بيراميدز.

ونشر شيكابالا صورة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وكتب عليها "قانون ساكسونيا"، في إشارة لعدم تواجد العدالة في اتخاذ القرارات التي تتعلق بالعقوبات على جميع اللاعبين في الدوري المصري.

تعليق شيكابالا على عقوبة الشحات

وكان قائد الزمالك قد تعرض اللاعب لعقوبة الإيقاف لـ 8 مباريات بعدما قال لـ أحمد مجاهد، رئيس اتحاد الكرة السابق عبارة "أنت أهلاوي"، أثناء مشادة بين الثنائي خلال الموسم قبل الماضي، وذلك بعدما تعرض حفل التتويج ببطولة الدوري لعدة أزمات.

وكان بيراميدز قد نجح في تحقيق الفوز على الأهلي بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة المؤجلة من الجولة الـ 28 من عمر الدوري المصري الممتاز، ليفسد على المارد الأحمر مخطط التتويج بالدوري بدون هزيمة للمرة الـ 8 في تاريخه.

الجدير بالذكر أن الأهلي قد نجح في التتويج بلقب الدوري المصري الممتاز للمرة الـ 43 في تاريخ خلال الأسابيع الماضية.

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