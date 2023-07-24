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الإثنين 24 يوليو 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

ساسوولو يرفض بيع مدافعه لـ سبارتاك موسكو

الظهير الأيسر روجيريو
الظهير الأيسر روجيريو

أكد جيوفاني كارنيفالي، الرئيس التنفيذي لساسوولو الإيطالي لكرة القدم، أن ناديه رفض بيع الظهير الأيسر روجيريو إلى سبارتاك موسكو لأسباب أخلاقية.

وعاد المدافع البرازيلي البالغ عمره 25 عامًا إلى ساسوولو في أغسطس 2017 قادمًا من الفريق الرديف ليوفنتوس ومنذ ذلك الوقت خاض حوالي 150 مباراة في الدوري الإيطالي مع النادي.

وقال كارنيفالي في تصريحات صحفية :المفاوضات تمت بواسطة ممثله وتلقينا عرضا كبيرًا مقابل ثمانية ملايين يورو، مع مراعاة كل شيء، قررنا ألا نستكمل المفاوضات كملاك وإداريين لأسباب أخلاقية لم نرغب في إجراء صفقة مع الروس.

وحرمت الأندية الروسية من اللعب في المسابقات الأوروبية بعد الأزمة الروسية الأوكرانية التي بدأت مطلع العام الماضي.

واحتل ساسولو المركز 13 في الدوري خلال الموسم الماضي.

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