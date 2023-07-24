إزالة 11 حالة تعد على أراضي أملاك الدولة بالاسماعيلية

في حملة مكبرة:

قال أركان حرب شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية أن المرحلة الثالثة من الموجة الازالات على أراضى الدولة والتى نفذت فى نطاق مركز ومدينة أبوصوير اسفرت عن إزالة 11 حالة تعد على أملاك الدولة.

منها استرداد 3 قطع أرض أملاك الدولة بولاية المحافظة، على مساحة 1228م، عبارة عن أرض فضاء وأسوار ومنزل.

واكد أن الحملة الـ 21 لحملات إزالة التعديات، والتى يتم تنفيذها فى الفترة من 8 إلى 28 يوليو الجارى، وذلك تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة؛ تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية تستهدف التصدى بكل حزم لكافة أشكال التعديات على أراضى الدولة والأراضى الزراعية واسترداد أراضى الدولة وإزالة التعديات عليها.

‏واضاف أنه تم إزالة 3 حالات تعد بولاية الزراعة، على مساحة 425 م، عبارة عن أسوار ومبانى بالبلوك.كما تم إزالة 8 حالات تعد على ولاية الرى على مساحة 83 م، عبارة عن عشش وكشك وتاندة.

ووجه محافظ الإسماعيلية رؤساء المراكز والمدن بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمنى للإزالات بالتعاون مع جهات الولاية، ومنع التعدى مجددا على الأراضى المستردة والتنسيق التام بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة ووفقا للبرنامج الزمنى الذى تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.

مشددا على التعامل الفورى حيال أى حالات تعد جديدة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وكذلك الحفاظ على الأراضى المستردة ومنع التعدى عليها وعلى الأراضى الزراعية من جديد.