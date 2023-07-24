عاجل
بكيني رانيا يوسف خارج نطاق الخدمة وزير بترول أسبق يكشف مفاجأة عن علاقة انقطاع الكهرباء بالغاز.. فيديو عزة مصطفى تطالب بتجنب القلق من الأزمات وارتفاع الأسعار.. عندنا أمن وأمان (فيديو) اضطراب في حركة الملاحة البحرية.. الأرصاد تحذِّرُ من حالة الطقس غدًا
الإثنين 24 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

بايرن ميونخ يقترب من ضم كايل والكر بالميركاتو

يبدو ان اعين مسئولي بايرن ميونخ خلال فترة الانتقالات الحالية على لاعبي الدوري الإنجليزي وبالتحديد على نجوم منتخب انجلترا حيث بات الفريق البافاري قريبا للغاية من ضم كايل والكر مدافع مانشيستر سيتي.

 

txt

بايرن ميونخ يتحرك لضم ياسين بونو

txt

بايرن ميونخ يجهز عرضًا قويًا لـ هاري كين

 

وقالت صحيفة الديلي ميل ان بايرن ميونخ اتم اتفاقه مع مسئولي مانشيستر سيتي لضم كايل والكر مقابل 15 مليون جنية استرليني و اتم اتفاقه مع الاعب للتوقيع على تعاقد لمدة موسمين حتى صيف 2025 .

يذكر ان بايرن ميونخ يسعى ايضا لضم مهاجم توتنهام ومنتخب انجلترا هاري كين وقدم عرضا لنادي توتنهام لضم الاعب الذي يبدو سينتقل لبايرن ميونخ خلال الايام القادمة بعد رفضه تجديد تعاقده مع السبيرز .

الجريدة الورقية