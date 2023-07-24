موعد انتهاء موجة ارتفاع درجات الحرارة.. مفاجأة نهاية الأسبوع

تشهد البلاد خلال الفترة الحالية حالة من ارتفاع درجات الحرارة وموجة من الطقس الحر، وتخطت درجات الحرارة المحسوسة في عدد من المدن والمناطق لأكثر من 42 درجة مئوية.

حالة الطقس وارتفاع درجات الحرارة والظواهر الجوية المتوقعة

وكشفت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدًا الثلاثاء، ومن المتوقع أن تستمر درجات الحرارة في الارتفاع على على كل الأنحاء حتى نهاية الأسبوع الحالى ومطلع الأسبوع المقبل.

وإليكم درجات الحرارة والظواهر الجوية المتوقعة خلال الفترة من الثلاثاء 25 يوليو إلى الأحد 30 يوليو 2023.

الأرصاد الجوية

وأوضحت الأرصاد الجوية، أن طقس غدًا الثلاثاء شديد الحرارة رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، ويكون حار رطب على السواحل الشمالية الغربية، ومائل للحرارة رطب ليلًا على كل الأنحاء.

وسيكون هناك ارتفاع في نسب الرطوبة غدًا الثلاثاء، وهو ما يزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة وحرارة الطقس على مدار اليوم.

أعلنت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أنه غدًا الثلاثاء هناك تحذير بحري وهو وجود نشاط الرياح الشمالية الغربية على شواطئ مسطح البحر المتوسط.

وأوضحت الأرصاد الجوية، من خلال بيان لها منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن المدن الساحلية المعرضة للرياح هي مدن ( مطروح - الضبعة - العلمين - الإسكندرية )، وتكون سرعة الرياح من (٤٠ إلى٥٠ كم/ساعة).