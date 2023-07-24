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الإثنين 24 يوليو 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

مدبولى يترأس وفد مصر فى افتتاح مؤتمر "لحظة الأمم المتحدة لتقييم نظم الغذاء ٢٠٢٣"

مصطفى مدبولي رئيس
مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، وفد مصر فى الجلسة الافتتاحية لفعاليات مؤتمر "لحظة الأمم المتحدة لتقييم نظم الغذاء 2023"، بحضور عدد من رؤساء الدول والحكومات، يتقدمهم جورجيا ميلونى، رئيسة وزراء إيطاليا، وأنطونيو جوتيريش، أمين عام الأمم المتحدة.  

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وضم وفد مصر فى الجلسة  السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والسفير بسام راضى، سفير مصر فى روما، والسفير إيهاب بدوى، مساعد وزير الخارجية للشئون متعددة الأطراف والأمن الدولى. 


وتم خلال الجلسة إلقاء عدد من الكلمات من جانب رؤساء الدول والحكومات الممثلين للأقاليم الجغرافية المختلفة، وتمحورت كلماتهم حول مقترحات وآليات تطوير نظم الغذاء فى العالم.

وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، إنه من المقرر أن تشهد الجلسة الثانية اليوم إلقاء كلمة مصر، والتى سوف تتضمن شرحاً للجهود التى قامت بها الدولة المصرية لتعزيز التحول فى نظم الغذاء، ومنها تشكيل اللجنة الوطنية لنظم الغذاء والتغذية برئاسة رئيس الوزراء، بهدف إقامة نظام وطنى مستدام لنظم الغذاء، والوصول لمؤشرات أفضل للأمن الغذائي بحلول عام 2030. 

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