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الإثنين 24 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

أضيفي لمستك المميزة وحضري تارت البسكوت بالفستق

تارت بالفستق
تارت بالفستق

يُعرف الفستق بمذاقه اللذيذ، كما يضيف نكهة مختلفة للحلويات، لذا تتفنن بعض الأمهات بصناعة الحلوى المُزينة بالفستق اللذيذ، وفيما يلي نعرض لك طريقة عمل تارت بالفستق؛ لمذاق لذيذ وشهي.

 

تارت بالفستق

طريقة عمل تارت البسكوت بالفستق الحلبي

المقادير

- بسكويت دايجستف : 170 غم (مطحون ناعم)

- الزبدة : 150 غراماً (مذابة وغير مملحة)

- فستق حلبي : 3 ملاعق كبيرة (مجروش)

- فستق حلبي : 2 ملعقة كبيرة (مقشر ومقطّع)

- حليب مكثف محلى : نصف كوب

- الفانيليا : رشّة

- جبن كريمي : ربع كوب

- ملون الطعام الأخضر : ربع ملعقة صغيرة

- كريمة : كوب (مخفوقة)

 

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طريقة التحضير

في وعاء كبير الحجم، اخلطي البسكويت المطحون مع نصف كمية الزبدة المذابة.

حضري قالب حلويات متحرك القاعدة، ورصّي البسكويت في قاع القالب جيداً ووزعيه بالتساوي، ثم ضعيه في الثلاجة حتى يجمد.

في وعاء جانبي، اخلطي الجبن الكريمي مع كمية الزبدة المتبقية، والفانيليا، والحليب المكثف المحلى، والفستق الحلبي المجروش، والكريمة المخفوقة، وملون الطعام الأخضر.

 

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وزعي مزيج الفستق الحلبي فوق البسكويت في القالب.

رشي الفستق الحلبي المقطع على الوجه، ثم أعيدي القالب إلى الثلاجة لحوالي 3 ساعات حتى يجمد تماماً وقدمي تارت البسكويت بالفستق الحلبي بارداً.

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