المصطافون يطلعون من البحر... تحذير بحري من الأرصاد الجوية

أعلنت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، عن وجود تحذير بحري غدًا الثلاثاء الموافق 25 يوليو 25 يوليو 2023، إذ إنه من المتوقع أن تنشط الرياح الشمالية الغربية على شواطئ مسطح البحر المتوسط.

الأرصاد الجوية تعلن عن تحذير بحري

وأوضحت الأرصاد الجوية، من خلال بيان لها منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن المدن الساحلية المعرضة للرياح هي مدن (مطروح - الضبعة - العلمين - الإسكندرية)، وتكون سرعة الرياح من (40 إلى 50 كم/ساعة).

ونوهت الأرصاد الجوية، أنه مع التحذير البحري من وجود رياح شمالية غربية على شواطئ مسطح البحر المتوسط، سيكون هناك ارتفاع في الأمواج من (2 إلى 3 أمتار)، مما يعمل على اضطراب فى حركة الملاحة البحرية.

تحذير بحري من نشاط الرياح الشمالية الغربية على شواطئ مسطح البحر المتوسط

ووجهت الأرصاد الجوية، رسالة تحذيرية للمصطافين خلال الفترة الحالية على شواطئ مطروح والعلمين والضبعة والاسكندرية، بسبب وجود نشاط للرياح الشمالية الغربية على هذه الشواطئ، قائلة: "على السادة المصطافين يجب توخي الحيطة والحذر".