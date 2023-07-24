"تتحدث من بطنها".. مُلقنة ستيسي بلاسكيت تثير الانتباه على توتير (فيديو)

لفتت مساعدة ستيسي بلاسكيت، انتباه رواد تويتر، بسبب قدرتها العالية في التحدث والتلقين في الخفاء، ووصفها البعض بأنها تشبه من يتحدثون من "بطنهم".

ستيسي بلاسكيت (54 عاماً)، كانت ضمن النواب المشرفين على قضية عزل ترامب عام 2020، ظهرت في لقاء صحفي في مقطع فيديو، وخلفها مساعدتها التي كانت تلقنها كلمتها، ورغم أنها لم تكن تحرك شفتاها كثيرا في محاولة لإخفاء مهمتها، إلا أن الكاميرات رصدتها.

Plaskett’s aide apparently memorized her entire speech and lip synced as she read it—but the look in her eyes is what concerns me the most 😳 pic.twitter.com/oe03tejfmv — TexasLindsay™ (@TexasLindsay_) July 24, 2023

وظهرت المساعدة وهي تحرك شفتاها في الخفاء وأحيانا تخفي فمها بيدها، وفي عيونها نظرة غريبة توحي بأنها تتابع ما يجري حولها، وكأنها منشغلة بالحضور بهدف إخفاء همساتها .