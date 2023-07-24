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الإثنين 24 يوليو 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

"تتحدث من بطنها".. مُلقنة ستيسي بلاسكيت تثير الانتباه على توتير (فيديو)

ستيسي بلاسكيت ومساعدتها
ستيسي بلاسكيت ومساعدتها

لفتت مساعدة ستيسي بلاسكيت، انتباه رواد تويتر، بسبب قدرتها العالية في التحدث والتلقين في الخفاء، ووصفها البعض بأنها تشبه من يتحدثون من "بطنهم".

 

ستيسي بلاسكيت (54 عاماً)، كانت ضمن النواب المشرفين على قضية عزل ترامب عام 2020، ظهرت في لقاء صحفي في مقطع فيديو، وخلفها مساعدتها التي كانت تلقنها كلمتها، ورغم أنها لم تكن تحرك شفتاها كثيرا في محاولة لإخفاء مهمتها، إلا أن الكاميرات رصدتها.

 

وظهرت المساعدة وهي تحرك شفتاها في الخفاء وأحيانا تخفي فمها بيدها، وفي عيونها نظرة غريبة توحي بأنها تتابع ما يجري حولها، وكأنها منشغلة بالحضور بهدف إخفاء همساتها .

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