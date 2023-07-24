مخاطر الإصراف في تناول القرفة.. تسبب تهيج الجلد

القرفة عبارة عن نوع من التوابل يتم استخدامها في معظم جميع الأطعمة لكن المستخلصات من اللحاء وكذلك الأوراق والزهور والفواكه وجذور شجرة القرفة قد استخدمت أيضًا في الطب التقليدي في جميع أنحاء العالم منذ آلاف السنين، ويتم استخدامه في الطهي والخبز ويضاف إلى العديد من الأطعمة.

مخاطر الإصراف في تناول القرفة

يسبب الإفراط في تناول القرفة، تهيج شديد في الجلد، كما تسبب زيادة أو ارتفاع حرارة الجسم، ولذا ينصح بتجنب تناولها خلال فصل الصيف.

وتتسبب القرفة في ظهور قرحة الفم وذلك يرجع إلى احتوائها علي مركب سينامالديهيد، الذي يتسبب في إجراء بعض التفاعلات الحساسية عن استهلاك كميات كبيرة من القرفة.

والتعرض لتورم اللثة وظهور بقع بيضاء في الفم، أيضا هذه الأضرار يتعرض لها البعض عند الإسراف في تناول القرفة.

نظرا لاحتواء القرفة علي مادة الكومارين التي من دورها التعرض لضرر الكبد، ولذا يجب وتجنب هذا الأمر بعد الإسراف في تناول القرفة، وخاصة في حالة وجود مشاكل في الكبد.

بالرغم من أن تناول القرفة يساعد في تنظيم نسبة السكر في الدم، إلا أن الإسراف في تناوله يعد من الحيل التي تعرض مريض السكر لإنخفاض نسبته في الدم بشكل ملحوظ، ولذا عليك عدم الإسراف في تناوله.

وكشف تقرير طبي أن الإسراف في تناول القرفة، يعد من الحيل الغذائية التي تتسبب في التعرض للإصابة بمشاكل في التنفس، لأنها تعتبر من مهيجات الشعب الهوائية، و لذا علي مرضي الربو تجنب تناول القرفة حتى لا يتعرضون لحدوث أي مضاعفات صحية.