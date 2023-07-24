ثقافة المنيا  تناقش طرق وكيفية ترشيد استهلاك المياه"

تابع فرع ثقافة المنيا برئاسة الدكتورة رانيا عليوة ، تنفيذ مكتبة الطفل والشباب بالروضة بملوي جنوب المحافظة ، محاضرة توعوية بعنوان "طرق وكيفية ترشيد استهلاك المياه" حاضرها محمود محي الدين أمين .

وذلك ضمن خطة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيونى فى تقديم العديد من الأنشطة الثقافية والفنية، بفرع ثقافة المنيا برئاسة دكتورة رانيا عليوة، التابع لإقليم وسط الصعيد الثقافى برئاسة ضياء مكاوى، حيث قدمت مكتبة الطفل والشباب بالروضة بمركز ومدينة ملوي ، محاضرة بعنوان "طرق وكيفية ترشيد استهلاك المياه" حاضرها محمود محي الدين أمين .

وقال محمود أمين محي الدين محاضر الندوة ، إن ترشيد استهلاك المياه يشغل اهتمام الدولة ومسؤولية الترشيد تقع علي الفرد والدولة ، وتحدث عن دور الدولة وعمل الخزانات والصرف الصحي للإستفادة من المياه المستهلكة مره أخري ، ودور الفرد في الترشيد من خلال استهلاكه للمياه.

وكانت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا، قد اطلقت حملة للتوعية المائية عن ترشيد استهلاك المياه وعدم الإسراف فى استخدامها ، وتوضيح اهمية ترشيد الإستهلاك لمياه الشرب ، وأكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا ، أهمية الحفاظ على مياه الشرب وترشيد الإستهلاك، ورفع الوعى المائى لدى المواطنين لتغيير السلوكيات والممارسات الخاطئة، وتنفيذ العديد من البرامج التوعوية ، بالتعاون مع الجهات والوزارات المختلفة.

وذلك فى إطار تكليفات رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة ، و اللواء اسامة القاضى محافظ المنيا.، وشملت الحملة كيفية الحفاظ على شبكات الصرف الصحى، والحملة تنفذها إدارة التوعية عبر منصات التواصل الإجتماعى، لرفع الوعى بأهمية المياه وطرق الحفاظ عليها.