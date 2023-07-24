إفريقيا الوسطي علي صفيح ساخن.. رئيس الدولة يشعل البلاد

تدخل جمهورية أفريقيا الوسطي، أسبوعها الأخير من الحملة لإجراء استفتاء علي مسودة دستور جديدة، المقرر انعقاده في 30 يوليو الجارى.

قدم فوستين أرشانج تواديرا، رئيس افريقيا الوسطى، مسودة إلي القيادة الوطنية لحملة الاستفتاء، التي تساعده للترشح لولاية ثالثة، من خلال التغيير الدستورى، مما يأهله بدلا تواجده في الحكم من 5 إلى 7 سنوات دون قيود.

المعارضة في أفريقيا الوسطى

ودعت المعارضة الناخبين إلى التصويت ضد مسودة الدستور أو الامتناع عن التصويت.

ومع ذلك، يعتقد رئيس المعارضة، أنيسيت جورج دولوغيلي، أن التصويت قد تم تحديده بالفعل لصالح المسودة.

وأشار جورج، إلى ان عدم وجود سجل انتخابي ، وكذلك وسائل التصويت بأي وثيقة في حالة عدم وجود بطاقة ناخب.

وتعتقد المعارضة أيضا أن الهيئات الانتخابية، ولا سيما الهيئة الوطنية للانتخابات والمحكمة الدستورية، في أيدي الدولة.

ويعتقد زعيم المعارضة أن التصويت ب "لا" لن يغير نتيجة الاستفتاء، قائلا إن الحملة كانت قصيرة جدا.

حيث قاد زعماء المعارضة مسيرة شارك فيها نحو 500 شخص تحت حراسة أمنية مشددة من قوات الأمن في جمهورية أفريقيا الوسطى وبعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في جمهورية أفريقيا الوسطى (مينوسما).

قال محمد كمون، عضو الكتلة الجمهورية للدفاع عن الدستور (BRDC)، إن لا يمكننا أن نقبل أن شخصا جاء إلى السلطة من خلال عملية ديمقراطية وحافظ على منصبه في عام 2021 من خلال مهزلة انتخابية يمكن أن يقرر البقاء في السلطة ومنح نفسه السلطة مدى الحياة" .

وأضاف كمون "لهذا السبب قمنا بتعبئة جميع مواطني أفريقيا الوسطى الذين يعارضون (مسودة الدستور الجديد للتعبير عن استيائنا ومعارضتنا لهذا الاستفتاء وبالتالي لهذا الدستور".

اجتمع أنصار فوستين أرشانج تواديرا في بانغي رئيس جمهورية أفريقيا الوسطي، عقب إطلاقه حملة استفتاء الدستور الجديد التي تعطي فرصة لرئيس الدولة للترشح لولاية ثالثة، وسلم تواديرا مسودة الدستور الجديد إلى منظمي الحملة في نهاية يونيو.

ناشد تواديرا أبناء وبنات البلاد، يمنحك التصويت على الاستفتاء الفرصة لاتخاذ قرار بشأن مستقبل أفضل للبلاد، لذلك لا تدع هذه الفرصة لإنشاء جمهورية جديدة من خلال الدستور تفوتك».

إذا تمت الموافقة عليه ، فإن الدستور الجديد يزيل الحد الأقصى لفترتين للرئيس ، وبالتالي يسمح للرئيس بالترشح لولاية ثالثة في منصبه، وحاول فريق حملة تواديرا تهدئة المخاوف بشأن الاستفتاء.

وأضاف إيفاريست نغامانا، مدير حملة الاستفتاء في أفريقيا الوسطى، أن لا تخافوا من التصويت في 30 تموز، من أجل دفع الأمور إلى الأمام، دعونا جميعا نصوت ب "نعم" على الدستور الجديد".

وأثار مشروع الدستور الذي سيحظر أيضا على مزدوجي الجنسية الترشح للمناصب العليا احتجاجات من المعارضة كان آخرها يوم الجمعة .

بدأت الحملة في 15 يوليو ومن المقرر أن ينتهي في 28 يوليو بينما من المقرر إجراء التصويت في 30 يوليو.

وزير الشباب والرياضة في جمهورية إفريقيا الوسطى

كشف أريستيد ريبواس، وزير الشباب والرياضة فى جمهورية إفريقيا الوسطى، عن وجود عنصران في الدستور، هما تاريخ وجغرافيا الشعب، ومع ذلك ، فقد كانت لدينا دائمًا دساتير فرضها علينا من خلال الاحتمالات التاريخية.

وأوضح ريبواس، أن التغييرات المهمة التي أدخلت على نص عام 2016، أن هذا القانون إصلاح عميق للمحكمة الدستورية، تضم أحد عشر عضوًا، ثلاثة منهم يختارهم رئيس الدولة وثلاثة آخرون من قبل رئيس الجمعية الوطنية، قائلًا “الشيء الوحيد الذي أزعجهم في دستور 30 ​​مارس 2016 ، هو المادة 153 التي تستبعد صراحة من المراجعة عدد ومدة ولاية رئيس الجمهورية ، والشكل الجمهوري والعلماني للبلاد ، وعدم التوافق”.