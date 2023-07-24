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الإثنين 24 يوليو 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

وليد صلاح الدين: الموسم الحالي الأفضل لـ بيراميدز

بوابة الوفد الإلكترونية

قال وليد صلاح الدين نجم النادي الأهلي السابق ومنتخب مصر أن فريق بيراميدز يملك إمكانيات مميزة هذا الموسم.

وقال وليد صلاح الدين فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق:" بيراميدز هذا الموسم هو الأفضل له فى مسيرته بالدوري المصري.

وأضاف:" بيراميدز محظوظ بوجود جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق، لأنه مدرب مميز، وقادر علي صناعة الفارق مع بيراميدز وهو ما حدث هذا الموسم.

وتابع:" بيراميدز استحق الفوز أمس أمام الأهلي ، وكان يملك التحضير المميز فى مباراة أمس.

ويذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خسر أمام بيراميدز بثلاثية دون رد ضمن مباريات الجولة ال 28 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

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