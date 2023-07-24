تظهر صباحا فقط.. أعراض لا تعرفها تشير إلى وجود مشكلات في القلب

حذرت طبيبة غدد صماء، من أن تورم الساقين في الصباح ينذر بالإصابة بأمراض عديدة بما فيها مشكلات في القلب، والذي قد يلاحظ أيضًا على خلفية الحساسية أو الأمراض المعدية أو الحروق.

وجود مشكلات في القلب

ووفقًا لما ذكره موقع صحيفة "إزفيستيا"، يشير التورم في معظم الحالات، إلى مشكلات محتملة في القلب والأوعية الدموية، لذلك عند ملاحظة تورم الساقين قبل كل شيء يجب التأكد من حالة القلب والأوعية الدموية.

وجود مشكلات في القلب

وأضافت الطبيبة: "إذا لاحظ الشخص انتفاخ وجهه في الصباح، وظهور أكياس تحت العينين، ومن ثم انتشار الانتفاخ في الجسم. يجب عليه أولا وقبل كل شيء، التحقق من حالة الكلى، أما إذا لاحظ انتفاخ اليدين وشعر بتيبس العظام، فيمكن الشك بأمراض الغدة الدرقية".

وجود مشكلات في القلب

وبالإضافة إلى ذلك قد يكون سبب الوذمة هو نقص الماء والبروتين في النظام الغذائي، كما حذرت الطبيبة من محاولة التخلص من الوذمة بتناول أدوية مدرة للبول، لافتة أنه من الأفضل مراجعة الطبيب لتحديد سببها وإزالته، لأن الأدوية المدرة للبول قد تؤدي إلى تغيرات في الجسم لا رجعة فيها.