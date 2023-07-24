المؤبد لمندوب تحصيل فواتير بشركة المياه بالقاهرة

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، بمعاقبة موظف في شركة المياه بالقاهرة بالسجن المؤبد، لاتهامه باختلاس مليون جنيه من محل عمله في الأزبكية، وإلزامه المصاريف الجنائية ورد المبلغ.

وجاء في أوراق القضية التي حملت رقم 11347 لسنة 2015 جنايات الأزبكية والمقيدة برقم 1867 لسنة 2015 كلي شمال القاهرة، قيام المتهم أحمد. ص، 32 عامًا، موظف في شركة المياه بالقاهرة "مندوب تحصيل فواتير" ، في دائرة قسم شرطة الأزبكية بمحافظة القاهرة، باختلاس مبلغ مالي من محل عمله قدره 914 ألف و641 جنيه،.

وأضافت أوراق القضية أن المتهم في الفترة من 2007/11/22 وحتى 2010/8/4 اختلس المبلغ المالي المملوك لجهة عمله، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.