عاجل
صائد أفاعي سعودي تتحول يده للون الأسود بسبب لدغة.. فيديو
الإثنين 24 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

بمشاركة أندية الفتاة والمرأة من ٨ مراكز شباب بمحافظة القاهرة

الشباب والرياضة تنظم معرضا للمنتجات اليدوية بمركز شباب الجزيرة

بوابة الوفد الإلكترونية

نظمت وزارة الشباب والرياضة- الإدارة المركزية لتنمية الشباب " اداره الفتاه والمراة " بالتعاون مع شباب الأسقفية بمحافظة القاهرة، معرض للمنتجات اليدوية والذي اقيم بمركز شباب الجزيرة، بمشاركة ٨ مراكز من محافظة القاهرة وهم (حلمية الزيتون- ادأبو السعود - منشاه ناصر- الجزيرة - التجمع الاول - القاهرة الجديدة - المنيل -العروبه).


تنوعت المعروضات بين( خيامية، صدف، سترنج ارت كورشيه، رسم على الزجاج، حلي ،جلود ،مكرميه  ،تماثيل فرعوني وأشغال فرعونية ،شموع معطرة وخشب ، اضافة الي عرض عدد من المنتجات الغذائية).

كما اقيمت ورشة للأعمال اليدوية للتدريب على عدد من الحرف اليدوية ،و تعد المعروضات من مخرجات ورش العمل التي تتفذ بأندية الفتاة بمراكز الشباب.

يأتي تنظيم تلك المعارض في إطار حرص وزارة الشباب والرياضة على مشاركه أندية الفتاة والمرأة في مثل هذه الفاعليات تاكيدًا على الرسالة التنموية الهامة التي تتبناها الوزارة في ابراز دور المرأة والفتاة التنموي في المجتمع.

مواد متعلقة

فيتوريا يكشف حقيقة مفاوضات أهلي جدة السعودي

قطار كابيتانو مصر يصل محافظة بورسعيد في رابع محطات الموسم الثاني

رابطة الأندية تغرم المصري 220 ألف جنيه بعد أحداث نهائي الكأس

رسميًا .. إيقاف حسين الشحات وتغريمه بعد صفعة الشيبي

وزير الرياض: ندعم ونرعى 3 مشروعات كبرى لكرة القدم

أشرف صبحي: سعيد بمشاركة شباب الكنيسة في الفعاليات الرياضية والتطوعية بمركز شباب الجزيرة

نادي سوديك يفوز بالمركز الأول في مهرجان HaBaWaBa الدولي 2023

غدًا منافسات جديدة لمنتخب مصر بثالث أيام بطولة العالم للسلاح بإيطاليا
الجريدة الورقية